Ya hay familias que apadrinan a animales que están en la canera

Son vecinos y vecinas que no pueden adoptar, pero que se animan a brindarles amor a los perros y caballos.

Una de las primeras medidas de la nueva conducción del Refugio de Contención Animal (más conocido como la canera) atrae a decenas de familias. Hace unos pocos días iniciaron la búsqueda de padrinos y madrinas que quieran asistir a los casi cien animales que viven allí, y ya se sumaron cerca de veinte voluntarios.

Soledad Martínez, responsable del establecimiento, señaló que para apadrinar solo es necesario tener ganas: "Pueden ayudar con alimentos, medicamentos o con los recursos que esa persona pueda aportar". Asimismo destacó que la idea principal es que los amigos de cuatro patas "se sientan protegidos y que reciban una mejor calidad de vida".

"Hay varios perros que son viejitos, que están desde hace años y le tienen miedo al contacto humano. Pero desde que la gente viene, comenzaron a acercarse. Uno de los objetivos de esta iniciativa es que ellos puedan volver a confiar y reciban el cariño que tanto les hace falta. Además de ayudar con insumos, los sacan a pasear o a correr", añadió.

Hasta el momento han apadrinado a doce cachorros y adultos, y a dos caballos. Martínez contó que las familias provisorias son aquellas que por diversas razones no pueden llevárselos a sus casas, pero que tiene voluntad para cuidarlos.

Erica es una de ellas. La mujer eligió ser madrina de "Amor" y "Pepe", una pequeña hembra y un macho que llegaron hace un tiempo a la canera. La vecina es amante de los animales, pero ya tiene cinco rescatados a su cargo. "Cuando supe que las proteccionistas estaban en el refugio, me puse muy contenta. Mi hija me comentó de la propuesta y no dudé en hacerlo. Nos acercamos el fin de semana pasado y cuando llegamos, nos fijamos cuál de todos los que estaban ahí necesitaba un tratamiento más urgente. De la nada se me acercó un 'chulito'. Se pegó a mi pierna y pensé: 'me eligió'. Luego vino su hermanita y terminé casi adoptándolos a los dos", recordó con una sonrisa.

"Amor" y "Pepe" tienen parvovirus y sarna, pero se recuperan gracias a que Erica se encargó de costear su tratamiento. "También ayudo con alimentos. Ellos necesitan mucho de nosotros y no podemos ignorarlos. Espero que se sumen más personas, porque vale la pena", expresó la vecina. Su hija, Marina, también apadrinó a una perra que dio a luz hace unas semanas.

Quienes quieran ser madrinas o padrinos pueden acercarse de 7 a 19 al refugio ubicado sobre avenida Jorge Newbery.

Adopciones y castraciones

Martínez dijo que momentáneamente no están habilitadas las adopciones hasta que puedan castrar a los rescatados.

Por otro lado anticipó que en febrero retomarán la campaña de esterilización. "Serán el 7, 8 y la última semana del mes que viene, pero aún no confirmamos el lugar. En total son 450, de las cuales 150 serán de emergencia", dijo.