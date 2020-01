Hacia el fin de la carrera por el primer nacimiento del año

“Me acuerdo que hace dos o tres años atrás en San Luis nació el primer bebé del año de Argentina y apuraron el parto. Pusieron oxitocina de más para que nazca justo 00:01. Estaban pendientes de eso", relató con disgusto Victoria Masjoan. Esta tradición es mundial y pone en un lugar de total vulnerabilidad a quien acaba de parir y a su bebé.

Páginas web y diarios de todo el mundo se dedican cada 1º de enero a publicar "su" primer bebé del año. Una foto de la madre con una sonrisa forzada y el cansancio aún vigente, ilustra las portadas de todos los medios. En algunos países, las familias "afortunadas" reciben desde pañales y regalos para el bebé hasta dinero o becas universitarias, además de la efímera fama de ser el "primer bebé del año".

La licenciada en Obstetricia aseguró que esto "pasa en cualquier sanatorio, hospital o clínica del mundo. Todos quieren tener la nota periodística del primer bebé del año, es como el primer turista que llegó a Mar del Plata que estuvo viajando toda la noche para llegar a las 00:01".

"Creo que hay que darle lugar a lo que es noticia, porque eso no lo es. Le sacan fotos a la madre. Ella está en un postparto, cansada y lógicamente uno le recomienda que 'prenda' al chico a la teta, pero están las cámaras ahí. Todo es muy invasivo como para la primera infancia, que es el contacto que tiene el bebé con la mamá después de nacido. Además, no entiendo el significado de la noticia: ¿quién se sienta y dice: 'Ahhh mirá qué lindo, el primer bebé del año? La verdad es ridículo", opinó.

La periodista María José Corvalán expuso durante la mesa de periodismo con perspectiva de género en la jornada "Feminismos, derechos y política" que se realizó en San Luis en agosto del año pasado, que los hechos obstétricos de las mujeres no son noticia. "En el caso de la espectacularización del primer bebé del año, pienso que nos debemos una reflexión antes de seguir reproduciendo esta 'tradición'. Se celebra como si fuese una carrera de caballos, para ver qué parturienta logra dar a luz justo a las doce", explicó.

Advirtió que por testimonios de muchas mujeres "los equipos médicos no tienen reparo en medicar para frenar o apurar el parto, incluso sin informarlo. También, muchas veces son maltratadas por no lograr el cometido. Además, las pacientes son de inmediato expuestas a la presencia de la prensa que las interroga y toma imágenes, no solo de ellas, sino también del recién nacido".

"Las mujeres o personas gestantes expuestas no son consideradas como personas, sino como meros envases que deben cumplir con una tarea para la que fueron designadas. En el fondo, lo que la sociedad aplaude en esa mujer que da "el primer bebé del año" es la sumisión. En definitiva, es un premio al disciplinamiento: gestó, parió, ganó la carrera y no se quejó de la vulneración de sus derechos: merece una caja con pañales y salir en el noticiero del mediodía", lanzó.