Partos maravillosos y otros para el olvido

Cada parto es único, hay tantas formas de parir y vivirlo como gestantes en la Tierra. Algunas lo recuerdan como el día más feliz de sus vidas y nunca repararon en lo que sucedía a su alrededor, más que en recibir la nueva vida en sus brazos. Otras sufrieron el dolor físico como algo inexplicable y otras tantas padecieron la violencia de diferentes formas, psíquica y física, a través de las palabras y vulnerabilidad de sus derechos.

"Yo tuve por parto natural y fue divino. Me trataron muy bien, fue re lindo. Nunca me sentí sola, ni abandonada, ni maltratada. Me decían todo lo que me iban a poner. Lo dejaron a mi marido filmar y estar ahí", recordó Daniela sobre su primer alumbramiento.

Ella hizo el curso de preparto en un centro de salud público donde le enseñaron todo lo que tenía que hacer, desde cómo respirar, pujar, hasta cómo amamantar. "Cuando llegó el día, estaba preparada. En el curso hacíamos gimnasia, estiramiento y todos ejercicios relacionados al piso pélvico y a la fuerza que hay que hacer en el parto, me re sirvió", expresó.

Marcela pasó por el quirófano cuando tuvo a su tercer hijo. Ese día lo recordó como una tortura obstétrica. "Me hicieron una cesárea en una clínica privada del centro. Algo que me llamó mucho la atención fue que me llevaron en una camilla y me pusieron en una cola de camillas con mujeres que estaban por entrar al quirófano, esperando su turno. En el medio de la operación, la peridural me cayó mal y empece a vomitar. Los médicos estaban con la música fuerte y hablando de cosas banales y no me prestaron atención. Yo no podía hablar porque me estaba ahogando con el vómito. Además me ataron las manos. Fue una experiencia espantosa", relató.

"No me escuchaban"

"Mientras me hicieron los controles estuvo todo perfecto, el problema comenzó cuando me mandaron al hospital, ahí sentí una falta de comprensión. No me dejaban decidir. Aún no había roto bolsa y quería que esperaran a mi marido porque yo estaba con mi otro hijo. Una vez que llegué a la sala de parto no dejaban que mi compañero estuviera en el parto, decían que no podía. También les dije que mi hija tuvo un peso de 3,900 kilos en el último control, por lo que podía pesar más de 4 kilos y pedí ir a cesárea. Me dijeron que no, que debía ser por parto natural y la bebé sufrió las consecuencias. Nunca me lo informaron, me enteré cuando la llevé al control de los 6 días que la bebé tenía quebrada la clavícula por el tironeo que le hicieron durante el parto para sacarla. Me la dieron quebrada y no me lo dijeron", dijo con indignación Verónica.

"Me trataron muy bien"

Azul hizo marcha atrás en su memoria y revivió el nacimiento de su hijo: "Estaba muy impaciente, iba todas las semanas a la clínica porque creía que ya venía el bebé, pero todavía no estaba listo para salir. El obstetra me dijo que si no venía me iban a internar para inducir el parto. Esa noche me puse a limpiar y rompí bolsa. Empecé con las contracciones a las 5. Fui caminando muy despacio hasta la clínica y cuando llegué me revisaron. Fue horrible el dolor, pero de a poco me fueron ayudando y a las 8:30 ya estaba para tener al bebé, no daba más del dolor, le gritaba a mi doctor que me ayude y me lo saque. Pujé tres veces y salió. Fue un gran alivio, fue todo muy rápido, él era hermoso. La verdad que me atendieron muy bien".