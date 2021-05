Cambiar el paradigma de los partos "no tan respetados"

Las mujeres o personas gestantes tienen derecho —entre otras cosas— a decidir libremente la forma y posición en el momento del parto, el tiempo para nacer, a ser tratadas con respeto, el entorno de confianza y acompañamiento y a la consideración de sus pautas culturales. También tienen derecho a conocer la existencia de la ley nacional que las ampara, como así también a exigir su cumplimiento para ellas y para la persona recién nacida. Y aunque esto poco suceda, las instituciones médicas tienen que, además de hacerla cumplir, informarla.

Mañana comienza la Semana del Parto Respetado, una iniciativa impulsada desde 2004 por la Asociación Francesa por el Parto Respetado (AFAR), que cuenta con el apoyo de Unicef y la OMS, entre otros organismos, y que desde entonces se replica en distintos países con un objetivo principal de visibilizar el modo en que se atienden partos en todo el mundo. Y también promover el cumplimiento de los derechos de las personas gestantes y recién nacidas, algo que desde el año pasado toma aún más relevancia por el contexto de pandemia.

“Las instituciones deciden por nosotras, amparadas en un sistema básicamente patriarcal".

“Uno de los derechos que vemos que más se ha vulnerado durante la pandemia es el de acompañamiento, que habla de que toda mujer tiene derecho a estar acompañada por una persona de confianza. Desde el Ministerio de Salud de la Nación se han dictado una serie de medidas al respecto, pero la ley no se modificó ni derogó y este derecho no está siendo respetado en las instituciones públicas y privadas de todo el país”, indicó Marcela Lozano, activista por los derechos sexuales y reproductivos y miembro del Colectivo de Mujeres por un Parto Respetado de San Luis.

En la Argentina existe la Ley 25.929 de Parto Humanizado sancionada y promulgada en 2004 y reglamentada en 2015 que defiende los derechos de las madres, recién nacidos y nacidas, e incluso de sus familias al momento del trabajo de parto, parto y posparto.

“Hablamos de parto respetado cuando hacemos referencia a respetar las necesidades y las decisiones que la mujer tiene en el momento de parir, poder elegir la forma de hacerlo, también que se respeten las particularidades de cada familia, etnia, religión o nacionalidad. Que la mujer o persona gestante reciba información correcta y actualizada, y que en definitiva ella y su bebé sean los protagonistas del parto”, explicó Marcela.

“Si estuviéramos en un territorio en el que se respetaran las libertades y las necesidades de las mujeres no habría que reclamar por derechos, pero como no sucede contamos con esta ley que se creó para proteger los derechos perinatales de la persona gestante, antes, durante o después del parto. Es importante conocer esta ley y difundirla, ya que somos unos de los pocos países de la región que contamos con esta normativa”, agregó.

De igual manera, Marcela indicó que le falta muchísimo camino por recorrer, porque es una ley que no se respeta ni se aplica en la gran mayoría de instituciones de salud del país, ni públicas ni privadas. “Tenemos una ley que no sanciona, el Estado puede controlar que se aplique, pero no sanciona al que no lo hace, puede capacitar profesionales y no lo hace, puede generar estadísticas oficiales y tampoco lo hace. Necesitamos que se dé un cambio de paradigma desde el otro lado, que no sea solo responsabilidad de la persona gestante de estar informada, porque en realidad no somos libres de elegir a pesar de tener información. Vemos cómo a diario el sistema adoctrina, somete a través del miedo, es intervencionista y no respeta los procesos fisiológicos del parto, entonces es importante que el cambio venga desde las instituciones, que el Estado no mire para otro lado y que se ocupe para que funcione esta ley”.

En la misma sintonía, Ludmila Basile, doula feminista de Villa Mercedes y estudiante de obstetricia, sostuvo que hay que romper con el paradigma que sostiene “informate para romper con la violencia obstétrica”. Considera, desde su trabajo de más de 5 años en acompañamiento de embarazadas, que hay información accesible sobre sus derechos, pero que de igual manera se las violenta. “Las instituciones deciden por nosotras, deciden sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros hijos. Sin duda la información es poder, pero hay un sistema detrás que básicamente es patriarcal y nos violenta sistemáticamente, independientemente de lo informadas que estemos”.

En los talleres que dicta y en los acompañamientos personalizados que realiza, Ludmila indica que siempre parte de la base que, por lo menos en Villa Mercedes y en este contexto de pandemia, todas las personas que dan a luz sufren de violencia obstétrica: “Podemos estar más o menos anestesiadas, podemos sentir más o menos, puede ser algo más visible o no tanto, pero para nosotras, lamentable y dolorosamente, la realidad es esa”.

Al respecto, Marcela considera que no hay un panorama alentador sobre la violencia obstétrica: “Si bien no tenemos estadísticas oficiales, tenemos el acceso a testimonios y consultas de las mujeres que se acercan al colectivo y podemos identificar que por ejemplo en la provincia vienen aumentando notoriamente las cesáreas desde hace muchos años, muy por encima de lo que recomienda la OMS, sin respetar los tiempos fisiológicos del parto. Es común ver intervenciones para acelerarlo, como la episiotomía o la maniobra de Kristeller, prácticas desaconsejadas por la OMS, también vemos una violencia invisibilizada en los tactos vaginales o en la restricción del movimiento en el parto".

Ludmila indicó que actualmente, en Argentina, las tasas de cesáreas son del 50%, cuando lo que recomienda la OMS es que no superen el 10%. “Más allá de que este paradigma está muy vigente, junto a la medicalización del parto y a la desconfianza del cuerpo de la mujer, es un camino que hay que transitar para cambiar el sistema de salud en lo que es la obstetricia, donde hasta a nosotras, como gestantes, tenemos social y culturalmente incorporada la idea del parto como algo indeseable, doloroso y de desconfianza del propio cuerpo y del proceso fisiológico”.

Mirada feminista

Comenzar a respetar el parto humanizado implica para los equipos de salud el reconocimiento de un espacio respetado, deseado, de intimidad y en el que los únicos protagonistas son el o la bebé y la madre, quienes merecen que el proceso se desarrolle de la manera más cuidada y placentera posible, aun en el contexto de pandemia que estamos atravesando. Hasta que este camino empiece a “humanizarse”, tanto Marcela como Ludmila recomiendan rodearse de mujeres en estos espacios de construcción y contención que se dan en los talleres o cursos de preparto o en el acompañamiento de una doula.

“Lo importante además de contar con información correcta es que la mujer se contacte con otras organizaciones de mujeres en las que también se va a nutrir de otras experiencias, se va a sentir acompañada y si ha sufrido violencia obstétrica que denuncie, nunca quedarse callada”, consideró Marcela.

Ludmila opinó que desde una mirada feminista, siempre se busca respaldar la decisión de la mujer. “Creemos que dar la teta no es mejor que no darla, ni que el parto vaginal es mejor que la cesárea, sí creemos que la lactancia tiene un montón de beneficios y que el parto vaginal también. Lo que propiciamos en los talleres es contar los beneficios con información completa, pero dándole el valor a que la mujer pueda decidir con todos esos conocimientos y no con lo que le dijo la madre, escuchó en el barrio o vio en la tele”.