El exarquero de la Selección Sergio “Chiquito” Romero se accidentó en Manchester

El arquero argentino Sergio “Chiquito” Romero, estrelló su Lamborghini de 170 mil euros, este lunes cerca de la ciudad deportiva de su club, el Manchester United de Inglaterra. Según las imágenes que recorren las redes sociales, el que se llevó la peor parte del accidente fue el auto que quedó por debajo de un guardarraíl. El futbolista tuvo golpes leves.

Sergio Romero crashed his Lamborghini on the way to Carrington today.



Thankfully he’s unhurt!🙏🔴 #mufc pic.twitter.com/kXaS6NsB8l