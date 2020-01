Autoridades de mesa: cobran este miércoles, jueves y viernes

En medio de la recuperación y el saneamiento de las finanzas municipales, el intendente Sergio Tamayo confirmó que este miércoles, jueves y viernes, de 8 a 14, en el Centro de Convenciones Municipal, ubicado frente a la ex terminal, les pagarán a las autoridades de mesa que trabajaron durante las elecciones del 10 de noviembre.

En una conferencia de prensa el secretario de Gobierno del Municipio, Diego Hernández, dijo: “Tras casi 40 días de gestión seguimos trabajando firmemente para sanear las cuentas municipales. Todas las políticas que llevamos adelante son en beneficio de la ciudadanía. Y en este caso, logramos confirmar la fecha estos pagos”, afirmó y agregó que el cobro será presencial con el DNI en mano.

Para quienes no puedan asistir cualquiera de los tres días, el Municipio informará próximamente otra fecha. “Dependiendo de la tarea que realizó cada uno, cobrarán entre mil, mil quinientos y dos mil quinientos pesos. Son en total 730 personas a las que les entregarán un cheque y tendrán 30 días para cobrarlo. Dependiendo de la cantidad de personas que no asistan a retirar el pago analizaremos la posibilidad de abrir otra oficina o decirles que cobren directamente en el Municipio. Y si no están en la provincia hasta febrero cobrarán en febrero. Quienes trabajaron durante las últimas elecciones se van a encontrarse con el dinero”, afirmó y añadió que el dinero corresponde a las arcas de la gestión actual.