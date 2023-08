En las PASO habrá más de 3 mil autoridades de mesa

Para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo, la Justicia Electoral Nacional designó 3.268 autoridades de mesa, que se desempeñarán en las 1.311 mesas de votación que se desplegarán en toda la provincia. En estos comicios se definirán los candidatos de los principales cargos ejecutivos y legislativos del país.

De acuerdo a estadísticas brindadas a El Diario de la República por la secretaria electoral nacional, Sonia Randazzo, esto implica un incremento de más de 700 designaciones respecto a las elecciones legislativas de 2021, cuando fueron convocadas 2.514 personas. El crecimiento se debe a la suba de electores que hubo en el distrito (Ver "El padrón..."), que provocó consecuentemente el incremento de las mesas para sufragar.

Este miércoles y jueves las autoridades de mesa designadas en la capital podrán participar de la capacitación que se realizará en el Auditorio "Mauricio López" de la UNSL a las 17.30. Deben acreditarse una hora antes.

Las autoridades tienen como función velar por el correcto y normal desarrollo de las elecciones en la mesa en la que fueron designadas. “Las autoridades incluyen al presidente, al vocal titular y en las mesas pares hemos designado un vocal suplente en caso de ausencia de alguno de los que van a integrar la mesa”, detalló Randazzo.

La secretaria también detalló que se designaron 291 delegados de la Justicia Electoral, y a su vez se requirió al Gobierno de la Provincia que se asigne a un responsable de establecimiento para que se haga cargo de la apertura, el acondicionamiento y el cierre del lugar. Además, para orientar a los electores sobre dónde están las mesas, los padrones de pared y el cuarto oscuro accesible para las personas con discapacidad que quieran votar.

En las últimas dos semanas, la Justicia Electoral Nacional realizó una serie de capacitaciones presenciales para las autoridades en localidades como Quines, Concarán, La Toma, Santa Rosa, Merlo, Buena Esperanza, Beazley, El Volcán y en las dos ciudades más grandes de la provincia, que son Villa Mercedes y San Luis capital.

Este miércoles y jueves serán las últimas capacitaciones presenciales en la capital, en el auditorio "Mauricio López" de la Universidad Nacional de San Luis, a partir de las 17:30. Los talleres duran alrededor de dos horas y las autoridades deberán acreditarse una hora antes.

En la capacitación, además de detallar las tareas que deberán realizar las autoridades, se les entrega parte de los documentos que utilizarán ese día. Randazzo marcó que el curso es sencillo y que se trata de una elección que ya se ha realizado anteriormente en San Luis.

“No es una elección complicada. La boleta tiene cinco cuerpos que corresponden a presidente y vicepresidente de la Nación, parlamentario del Mercosur nacional, senador nacional, diputado nacional, y parlamentario del Mercosur regional por el distrito San Luis”, detalló la secretaria. En la provincia se definen puntualmente dos diputados y tres senadores nacionales, además de los máximos cargos ejecutivos.

Las autoridades tendrán diversos pagos, de acuerdo a las capacitaciones y las veces que trabajen en la elección. Por solo participar de las PASO les darán $7.000 en concepto de viáticos, más $3.000 si realizan la capacitación. Si participa solo en los comicios generales del 22 de octubre, les abonarán los mismos montos si cumplen con ambas tareas. En una eventual segunda vuelta recibirían solamente el viático de $7.000.

Ahora bien, si la autoridad participa en las tres elecciones recibirá un extra de $10.000, y si participó en las PASO y generales pero no hubo segunda vuelta, recibirá $7.000 adicionales.

Por su parte, los delegados de la Justicia recibirán $11.500 por elección más $3.500 por remisión de eventos e incidencias. Por último, los delegados tecnológicos, que colaborarán en las mesas que se dispondrán en algunas localidades donde se hará la prueba piloto de huellas dactilares, obtendrán $15.000 por viáticos y capacitación.

El padrón aumentó en un 7%

Las estadísticas brindadas por la Cámara Nacional Electoral arrojan que hubo un incremento de un 7,09% del padrón en la provincia. Para las PASO están habilitadas para votar en San Luis 421.370 personas, 27.898 más que en las elecciones legislativas de medio término de 2021, cuando habían sido 393.472.

Otro detalle interesante es que casi no hay divergencia en la cantidad de votantes mujeres y varones. El primer grupo tiene 210.861 electores, mientras que el segundo, 210.504; es decir, hay una diferencia de 357 personas. A su vez hay 5 no binarios, es decir que no se identifican con ninguno de los dos géneros.

De acuerdo a la normativa vigente, son electores los argentinos y argentinas nativos y por opción, desde los 16 años y los naturalizados desde los 18 años que no se encuentren legalmente inhabilitados.

