Salino: "Creemos en un Estado presente que favorezca a la industria y el empleo"

A pocas horas de unas PASO que marcarán el camino de cara a las trascendentales elecciones generales del 22 de octubre, el precandidato a senador nacional de Unión por San Luis, Fernando Salino, mantuvo un diálogo con El Diario de la República y mencionó las propuestas que buscará desplegar desde el Congreso Nacional, repasó la actualidad sanluiseña y se refirió al programa de producción federal que tendrá su respaldo y conducirá Sergio Massa. "Creemos en un Estado presente que favorezca a la industria y el empleo", aseguró.

"Estuvimos recorriendo toda la provincia. Estuvimos en todos los departamentos, en casi todas las localidades. Esta es una elección presidencial, una elección nacional y nosotros vamos con Sergio Massa y con Agustín Rossi", expresó Salino al inicio de la charla.

"Es una elección compleja porque se elige presidente de la Nación y nosotros ocupamos cargos que van adheridos a Unión por la Patria. Unión por San Luis los apoya y desde ese espacio tenemos que acercar nuestras propuestas, mostrar qué es lo que estamos dispuestos a hacer. Sobre todo a escuchar mucho. En esta campaña nosotros escuchamos mucho a los vecinos, a los estudiantes, a los empresarios, a los comerciantes, a los emprendedores, a los jubilados, a las cámaras que nuclean a distintos de estos grupos y hablamos con ellos. Pero sobre todo escuchamos sus inquietudes. Todas fueron muy dispares por la diversidad que existe en la provincia. A su vez, durante la campaña hemos aprendido muchísimo. Se redescubre San Luis. Estuvimos en Villa Mercedes y un gran número de localidades. Adicionalmente, quiero decir que Juan Grabois nos lleva también en la boleta de su candidatura a presidente. Esto es parte de Unión por la Patria, la elección es una PASO.

—Entre toda la gente que visitaron, más allá de esa diversidad. ¿Qué pidió la gente como punto en común?

—La gente quiere que la escuchen. Desea ser escuchada, pero desde la faz individual. Uno a veces hace análisis, describe la sociedad. Pero el individualismo es hoy como un signo de la época. El individualismo hace que cada uno haga planteos, diría, hasta casi personales. A veces, por ejemplo, se habla con alguien y pide sacar un árbol porque sus raíces rompen la vereda. Y charlamos con otro vecino que dice que no, que el árbol está bien ahí, no me molesta. Incluso quienes se nuclean en asociaciones vecinales y demás hacen reclamos muy dispares. Nosotros desde el peronismo decíamos "los trabajadores" y estaba muy claro a quienes nos dirigíamos. Dibujábamos una industria con las chimeneas y obreros con los cascos y eso reflejaba trabajo, lo colectivo. Bueno, eso ya no va más. Ahora los chicos que hacen delivery son trabajadores. Un programador sentado frente a una computadora haciendo cosas para la India, de forma individual, es un trabajador. Es decir ya aquel nucleamiento, aquella idea que nosotros teníamos no va. Notamos que la gente quiere expresarse. Y la política tiene que escuchar, analizar lo que la gente dice y desarrollar políticas para contener a esa gente.

—Massa ofrece un programa de desarrollo productivo federal y es lo contrario a lo que ofrecen otros candidatos. ¿Cuál es su postura?

—Ese programa a veces hace acordar un poco a lo que decía Menem de la Revolución Productiva. Sergio Massa dice tener un modelo productivo y es en realidad la antítesis de lo que ofrecen los otros candidatos. Esa diferencia está en el modelo económico argentino. La Argentina, como pensamiento económico estructurado y serio, tuvo dos. Si le quisiéramos poner nombres de dos figuras podrían ser Álvaro Alsogaray, que representaba una derecha liberal, y Arturo Frondizi, por ejemplo. Es decir, si sos monetarista, creés que los problemas de la economía están basados en las finanzas, en el circulante, en la cantidad de dinero, en la base monetaria. O bien estás en el otro sector, en el nuestro, que creemos en desarrollar una estructura productiva que favorezca el mercado interno, a la industria, que apoye el consumo y a partir de ahí pensar, ya en una mirada más moderna, en los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas. Está entre nosotros la preocupación por la generación de empleo, por defender la industria nacional. Son miradas opuestas de una idea económica antigua.

Hay quienes creemos en el mercado interno, en la importancia del consumo interno, en el salario real, en el empleo y la posibilidad de una industria nacional que genere saldos exportables que permitan el ingreso de divisas. No creemos que haya que favorecer la importación de productos y destruyan la industria nacional. Además esto ya sucedió, no es una teoría.

—Mirando el modelo San Luis, en su reciente visita, Massa valoró diversas políticas. ¿Cómo toma usted eso siendo parte de esta estructura?

—Fue absolutamente elogioso, reconociendo una realidad que es fácil de apreciar. El futuro presidente de la Nación dijo: 'Cada vez que vengo del norte estoy mirando desde el avión y veo una luz muy potente allí abajo y es la Autopista de las Serranías Puntanas, toda iluminada. Es de las pocas autopistas iluminadas que se ven tan nítidamente. Bueno, eso es San Luis. Esa idea de iluminar San Luis debería iluminar a la Nación.

—En caso de que la actual oposición gane, la gente teme un ajuste brutal en la economía. ¿Qué imagina usted?

—Nosotros tenemos ese mismo temor, por eso decimos que voten en defensa propia. Nosotros no vamos a ajustar, no es ajustando el ingreso de los que menos tienen que se va a resolver el problema. Patricia Bullrich cuando tuvo alguna porción de poder la destinó a bajar el 13% los ingresos de los jubilados. López Murphy, que la acompaña, ahora da cátedra de economía y duró 15 días en ese ministerio. Aranceló las universidades y obtuvo la manifestación más grande de Franja Morada que registra la historia. Ahora tal vez los radicales de la Franja Morada vuelvan a votar a López Murphy. Esta es la libertad que nos brinda la democracia, cada uno vota con la más absoluta libertad, pero suena francamente disparatado toda vez que dicen que van a arancelar la salud y a cancelar la educación. Van a privatizar la salud. ¿Te querés atender en un hospital? Tenés que pagar. Y sabemos que son capaces de hacerlo.

En salud, vos tenés un flagelo como es el embarazo adolescente. Para mí es muy preocupante y cada vez que recorro lo descubro más. Esas chicas se quedarían sin atención durante el embarazo y sin atención en el parto. Esas jóvenes tendrán que pagar por su parto. Es lo que ellos dicen hoy. Lo mismo para los jubilados, porque actualmente el "Ramón Carrillo" es un lugar para los abuelos, de toda la gente, porque hoy hay un Estado presente que contiene a San Luis. Pero la oposición actual es capaz de privatizar la salud y si necesitás atención médica tendrás que pagar. Lo mismo con la educación.

—Qué mensaje le puede dar al ciudadano puntano, que no sabe qué pasará más adelante en la provincia y siente temor por lo que pueda pasar en el país.

—Primero, el 13 de agosto se vota. Y eso es muy importante, hay que ir a votar, porque se eligen los ciudadanos que van a hacer las leyes que después nos regulan la vida. Entonces hay que ir y votar, votar en libertad, en democracia, sin miedo. En San Luis no hay que tener miedo. Hay que votar en defensa propia y nuestro compromiso es defender a San Luis en cualquier instancia. En todas las decisiones que haya que tomar vamos a priorizar a San Luis.

Redacción/MGE