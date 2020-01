"Monchi" hizo una pausa, pero volverá para reinar en el agua

No me voy, me alejo para ver mejor”, asegura Siddhartha en su canción Náufrago. La frase es una buena síntesis de lo que vive Monserrat “Monchi” Gómez, la nadadora sanluiseña que más alegrías le dio a la provincia en la última década. “En agosto dejé de nadar porque me sentía muy sofocada, agobiada por la Facultad. No me estaba yendo del todo bien en natación y estaba en la cuerda floja con unas materias. No rendía en ninguno de los dos lados, entonces decidí hacer una pausa para regularizar el segundo cuatrimestre. Pude hacerlo. En el club me esperan, me dijeron que podía tomarme un respiro y volver cuando quisiera”. Monserrat tiene 22 años, pasó a tercer año de la Licenciatura en Nutrición, carrera que cursa en la Universidad Nacional de Córdoba. En “La Docta” compite para el equipo de la Municipalidad de Córdoba, donde hizo un gran grupo de amigos amantes del agua.

El año pasado viajó con la Selección argentina al Mundial Universitario en Nápoles (Italia), donde compitió ante las mejores nadadoras del mundo. “Algunos países como Estados Unidos, Rusia e Italia presentaron nadadores olímpicos que fueron directamente a buscar la marca para los Juegos de Tokio”, recordó. Y aseguró que la experiencia la hizo notar que Argentina ha mejorado a nivel sudamericano: “Creo que está en segundo lugar detrás de Brasil”. Durante el primer semestre del 2019, “Monchi” también tuvo rodaje en el agua en torneos universitarios y en dos Campeonatos Argentinos. Fue segunda en la prueba de 200 metros estilo pecho y tercera en 200 metros estilo combinado. “No los celebré porque mis tiempos fueron malos, pero ahora a la distancia valoro más esas dos medallas”, reflexionó.

“Soy autoexigente, me presiono mucho sola. Por eso cuando sentí que ya no estaba disfrutando, decidí tomarme un descanso. Empecé a nadar a los 5 años, a competir a los 10 y nunca había parado. La mayoría de los deportistas se toman 3, 6 meses o un año por lo menos”, dijo la nadadora.

Sus logros son parte de la historia deportiva puntana. Fue la bandera que tuvo San Luis en los Juegos Binacionales entre 2012 y 2015. Allí ganó 21 medallas. También sumó podios y preseas con la “Albiceleste”, nadó en la Copa Austral, Sudamericanos Juveniles, los Panamericanos Universitarios de Brasil y en los Juegos Odesur en Cochabamba 2018. Los Odesur la dejaron a un escalón del podio: salió cuarta en 200 metros pecho. A lo largo de su extenso recorrido en la pileta la entrenaron Ariel Calvo, Damián Stol, Lucas Giménez, Gabriel Rivero (en San Luis), Daniel Garimaldi y Gustavo Urguelles (en Córdoba).

“Tuve muchos momentos que me marcaron. Uno fue la primera vez que salí campeona argentina, tenía 14 o 15 años. Recuerdo que salí de la pileta y me largué a llorar. Ese momento va a quedar para siempre en mí. Y viví otra gran experiencia en los Juegos Odesur, durante mi primera competencia en la Selección argentina de mayores en primera. Tuve sentimientos encontrados”, revivió Monserrat.

Los seis meses sin entrenar le dieron algo de paz, alivio a su mente y tiempo para pensar. “Me di cuenta de que me sobra tiempo. Puedo volver a nadar y estudiar si me organizo. Pero quiero hacerlo por placer, sentir nuevamente que el agua es mi lugar en el mundo. Por eso todavía no me pongo una fecha para regresar a entrenar. Logré ese equilibrio cuando estaba en el primer año de la carrera. Este 2020 mis proyectos son cursar bien el tercer año de la Facultad y volver a disfrutar del nado. Eso lentamente va a traer los buenos resultados”. La que hoy habla con El Diario ya no es esa adolescente tímida que llenaba el medallero de San Luis en los Binacionales. Monserrat Gómez es hoy una joven mujer reflexiva y madura que mira la vida hacia el futuro con profundidad. Un futuro en el que seguramente hay agua, pero agua calma.