Monserrat Gómez competirá en el Mundial Universitario de Natación

Dicen que el esfuerzo tiene su premio, que tarde o temprano llega. Y Monserrat Gómez lo tuvo. La nadadora puntana fue convocada por la Selección Argentina para participar del Mundial Universitario de Nápoles, Italia. La cita será del 3 al 14 de julio. Ahí estará esta estudiante de Nutrición, que a los 21 años, competirá con las mejores del planeta. Lo hará en 200 y 400 combinados. Una caricia al alma para una chica que vive y respira natación.

Nada desde los cinco años, pero compite desde los diez. El agua es su hábitat, pero además ama pintar, ver series y hacer decoraciones. Es familiera. Cuando dejó su San Luis natal para seguir con sus estudios se refugió mucho en la natación. Se inició en El Área Club. Hoy defiende los colores de la Municipalidad de Córdoba. Papá Jorge y mamá Alicia la extrañan mucho, pero siempre están al pie del cañón para apuntalarla y darle esa palabra de aliento cuando la necesita. Tiene dos hermanos, Agustín (19) y Pilar (16), que son sus principales fans.

Sus días en "La Docta" empiezan a las cinco menos veinte de la mañana. Se toma un colectivo para entrenar de 5:30 a 7:30. De ahí se va a la facultad hasta las 13. Almuerza. Una pequeña siesta reparadora -cuando tiene tiempo-. Y a las 14, regresa al club para entrenar de 15 a 17:30. Esto es así hasta el sábado inclusive.

Asimila muy bien los conceptos. Sacó lo mejor de cada entrenador. En San Luis la dirigieron Ariel Calvo, Damián Stol, Lucas Giménez y Gabriel Rivero. Actualmente trabaja con Daniel Garimaldi y Gustavo Urgelles.

"Desde chica siempre fui muy hiperactiva. Mi mamá me cuenta que cuando me bañaba en la bañera para relajarme con el agua tibia salía con más energía, y natación la empecé por medidas de seguridad, porque mis padres querían que supiéramos defendernos ante cualquier eventualidad y desde ese momento nunca paré", dijo Monserrat.

A San Luis le regaló muchas medallas. Fue figura en distintos Juegos Binacionales. Logró 21 preseas en los cuatro años que compitió (2012 a 2015). Participó en diferentes torneos con la Selección Argentina y también con podios. Fue parte de la Copa Austral, campeonatos Sudamericanos Juveniles, los Panamericanos Universitarios de San Pablo, siempre cosechando medallas, pero la frutilla del postre fue en Cochabamba, en los Odesur 2018. A pesar de llegar sobre la marcha y no hacer el aclimatamiento lógico por la altura, fue cuarta en los 200 pecho. Estuvo a nada de una medalla, en un certamen que tiene mucha historia.

"No quiero ir con expectativas muy altas porque no quiero desilusionarme si no las llego a concretar, pero me gustaría hacer lo mejor de mí para bajar mis marcas y si es posible entrar entre las mejores 16 nadadoras que eso sería semifinal", aseveró Monchi.

Su fuerte es la modalidad 200 pecho y su mejor registro es de 2'33"40. En 200 combinados logró hacer 2'21; y en 400 combinados 4' 55"07.

"El Mundial Universitario es de un gran nivel competitivo, se podría decir que casi el mismo rango que un Mundial de Natación, ya que en los países que son potencia se invierte mucho en deporte y educación, para que el deportista de elite pueda seguir una carrera. Sé que me voy a encontrar con grandes deportistas", cerró.