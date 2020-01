El Club de Paracaidistas está cerca de regresar a San Luis

El Club de Paracaidistas de San Luis está cerca de poder volver al lugar donde todo comenzó hace unos 50 años. El año pasado comenzó a entablar diálogo con el departamento comercial de Aeropuertos 2000 para lograr que la empresa lo reconozca como una asociación y le permita, sin la burocracia que una empresa privada requiere, la posibilidad de realizar saltos en la pista que tiene en la capital puntana. En mayo de 2018, el club fue intimado a cesar sus actividades si no cumplía con una serie de requisitos, entre ellos, pagar un canon de 60 mil pesos mensuales.

"En septiembre pedimos autorización a la empresa Aeropuertos Argentina 2000 para que nos permita aterrizar en la pista y usar el hangar durante unos cuatro días, para plotear nuestro avión con motivo de una competencia que se hacía en San Juan", comentó Sebastián Aldaño, miembro del Club de Paracaidistas de San Luis. "Y obtuvimos la autorización", agregó.

De esa forma volvieron a entablar conversaciones con la empresa y reavivar la posibilidad de volver a la capital. "Descubrimos que ellos no sabían que somos un club y no una empresa. Somos una asociación sin fines de lucro, por lo tanto no tenemos un ingreso para pagar los costos que ellos nos presentaron en aquel momento", justificó.

A partir de ese primer acercamiento, consiguieron reunirse con el departamento comercial de Aeropuertos 2000 con sede en Mendoza. "Viajamos y los conocimos. Nos presentamos, le mostramos quienes éramos y qué hacemos, y el tipo de avión que usamos porque ellos no sabían nada de esta actividad. Nos pidieron balances contables, actas y toda la información relacionada al club para ver qué se hace y demostrar que es una asociación sin fines de lucro", sintetizó Aldaño.

"Ya presentamos varios papeles, nos quedan algunos por entregar y lo hicimos con el asesoramiento gratuito de un abogado que nos brindó la Cadea (Confederación Argentina de Entidades Aerodeportivas). Con todo eso esperamos poder destrabar el conflicto y volver a casa quizás este año", anheló y agradeció al Aeroclub de Villa Mercedes: "Un lugar que nos abrió una puerta enorme y que no planeamos dejar".