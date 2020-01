Victoria presentó su técnico para la "Operación Retorno"

La segunda quincena de marzo es la fecha más esperada en el barrio CGT y sus alrededores, donde vive gran parte de la populosa hinchada del Sporting Club Victoria. El club dio un paso más hacia ese momento emotivo que será ver al equipo compitiendo una vez más en un torneo oficial de la Liga Sanluiseña de Fútbol.



Ayer por la tarde el interventor del club, Gastón Escalante, presentó a Javier Lucero, quien será el nuevo entrenador de la institución para jugar en la Primera División B con un objetivo bien claro: ascender rápidamente.



Pese a su juventud, el exenganche que vistió los colores de varios clubes de San Luis ya tiene experiencia como entrenador en clubes como Estancia Grande y Villa de la Quebrada, entre otros. “Es un lindo desafío y una gran responsabilidad. Llego a un club muy grande, con hinchas muy fieles que no solo están los domingos, sino que les gusta venir entre semana a ver las prácticas. Sabemos que vamos a tener presión de ganar en cualquier cancha, pero nosotros tenemos muchas ganas de trabajar y asumir este reto”, describió Lucero.



“Por esas cosas del fútbol nunca jugué en este club, pero sí lo enfrenté mil veces y un poco 'toco de oído'. Me apoyo mucho en lo que pude hablar con los jugadores y entrenadores, que sí estuvieron acá, y estamos felices de recibir esta chance”, dijo el “Pato”.

259 días son los que lleva Victoria sin competencia oficial. Serán 280 si el torneo de Primera B comienza el 15 de marzo, fecha aproximada en la que volvería el fútbol puntano. El último partido fue el 11 de mayo de 2019 frente a Peñarol de San Juan.



Pluraliza Lucero porque habla por quienes lo estarán acompañado: el profesor Hugo Lucero, que se hará cargo de la Sub 20 y colaborará en Primera; y otro colaborador que aún resta definir.



“Por ser Victoria vamos a ser protagonistas. Además, pude hablar con varios jugadores que estaban en el último plantel y me expresaron sus ganas de volver, es decir que desde los nombres también vamos a armar un plantel importante, porque nuestro objetivo es volver a Primera lo antes posible”, aseguró Lucero.



La presentación se realizó ante un grupo de aproximadamente 30 personas, en su mayoría jugadores de las categorías Reserva y Primera, que no ven la hora de ponerse la piel del Sporting y salir a la cancha a defender los colores de su club, de su barrio.

Una larga espera



El 14 de mayo fue oficialmente desafiliado por AFA y no pudo volver a jugar la Liga local. El último partido fue el 11 de mayo en el Parque Albinegro frente a Peñarol de San Juan, encuentro que perdió 1 a 0 y donde se desataron graves incidentes: los jugadores y parte de los hinchas golpearon a los visitantes, lo que motivó una durísima sanción.



El 19 de diciembre de 2019 fue un día de alegría absoluta para el “pueblo victorioso”, ya que AFA decidió indultar al club y permitirle a partir de la próxima temporada volver a competir.



“Fue un año durísimo para el club tras la desafiliación; hubo mucha gente que decidió poner el hombro y colaborar para sacar adelante la institución. Tenemos lo más importante, que es la gente, y apuntamos a comenzar un ciclo exitoso desde lo deportivo”, dijo el interventor Gastón Escalante.



“Elegimos a Javier Lucero porque es una persona joven que está dispuesta a trabajar todos los días para el equipo, y eso para nosotros es fundamental. Esperemos poder devolver a Victoria al lugar que se merece”, se ilusionó Escalante.



El 3 de febrero es la fecha que puso el nuevo entrenador para comenzar a trabajar con sus nuevos jugadores. Allí seguro estará la hinchada para darle el primer aliento al plantel en el arranque: otra vez, los domingos en el barrio CGT habrá bombos, trompetas y caravana hacia el estadio.