La AFA le levantó la suspensión a Victoria: vuelve a competir en 2020

Sporting Club Victoria será reincorporado al torneo de Primera División y Reserva de la Liga Sanluiseña de Fútbol, y los hinchas volverán a alentar al equipo con ese sentido de pertenencia que caracteriza al "Albinegro" del barrio CGT.

Durante 7 meses y 8 días el corazón de Victoria latió sin intensidad, tras la suspensión que le impuso la AFA por los incidentes ante Peñarol de San Juan.

El club había sido inhabilitado desde el 11 de mayo. Aquel partido con los sanjuaninos (que finalmente ascendieron al Federal A) fue suspendido a los 15' del segundo tiempo por una gresca generalizada en la cual jugadores e hinchas de Victoria agredieron a los jugadores y al cuerpo técnico visitante. La AFA fue lacerante.

Victoria trabajó puertas adentro en materia de seguridad, la comisión directiva renunció en pleno y el club tomó un compromiso socio-deportivo que elevó a la casa mayor del fútbol argentino. Eso le permitió jugar este año en infantiles y en el fútbol femenino de la Liga Sanluiseña, que se rige por AFA.

El “Parque” volverá a tener fiesta en 2020, cuando el equipo compita en Primera y lo haga desde la B.

Fernando Aguilera, presidente de la Liga Sanluiseña, vivió un año especial. Llegó a la conducción de la Liga desde la presidencia de Victoria y ayer, desde los pasillos de la AFA, le dijo al programa deportivo "Dame Pelota" de Lafinur FM Radio: "Es una gran alegría, trabajamos mucho para conseguirlo y siento que mucho tuvo que ver mi papá en todo esto. Le contaba al presidente (del Consejo Federal) Pablo Toviggino que cada vez que hablábamos del club con mi papá, a él se le caía una lágrima, no entendiendo que ya no podíamos jugar, ir a la cancha... Ahora solo resta que se haga oficial en el boletín del Tribunal de Disciplina; si no sale el viernes (por hoy) será la próxima semana. Toviggino me dijo que le diga a mi papá que Victoria vuelve a competir en 2020", cerró Aguilera.