Juventud, con nuevo DT, recibe a Huracán Las Heras

Nadie en la espera la pasa peor que el que tiene una urgencia, porque la impotencia lo domina y no se puede relajar. Así vivió este receso el hincha de Juventud Unida Universitario, que no ve la hora de abandonar el fondo de la tabla y hoy tendrá la chance de dar el primer paso hacia esa salvación.



Esta noche, desde las 21:30, el "Auriazul" recibe a Huracán Las Heras, escolta de la zona 2, por la fecha 16 del Torneo Federal A.



El equipo puntano tendrá tres debuts en la noche del domingo: en primer lugar el del entrenador Marcelo Fuentes, que buscará cumplir con aquel viejo axioma futbolero de que "técnico que debuta no pierde"; el segundo debut será el de Matías Barbero, el lateral izquierdo de San Francisco, Córdoba, que fue uno de los refuerzos que incorporó Juventud; y el tercer debut será el de Nicolás Romano, el delantero que llegó de Gimnasia de Mendoza y que se adaptó rápido al equipo.



Una sola duda mantiene el entrenador bonaerense para armar el once que saltará a la cancha esta noche y es el volante por derecha. Dos juveniles de la provincia pelean por el puesto, Tomás Garro y Santiago Solari. Uno le da más velocidad, el otro quizás un poco más de pegada y otro perfil, pero ambos tienen buenas cualidades para aportarle al equipo.



Juventud se sacó la mochila de ganar de local en la última fecha del 2019, cuando derrotó a Olimpo de Bahía Blanca, un rival directo en la pelea por no descender, y eso le sirvió para tener una buena pretemporada, más relajada, para arrancar un semestre que podría ser el más importante de su historia en el torneo, ya que se juega la permanencia.

Un rival aceitado



Por varias razones, el "Globo" lasherino es un rival durísimo para Juventud y probablemente una prueba de fuego.



En primer lugar, terminó la temporada a dos puntos del líder (Maipú), manejó muy bien las incorporaciones sumando a Leonel Ceresole, un volante zurdo que no tenía demasiado lugar en Estudiantes de Río Cuarto y llegó para sumar minutos. Pero fundamentalmente será duro porque viene en competencia: arrancó una semana antes y ya eliminó de la Copa Argentina a Maipú con un global de 4 a 1 en dos partidos jugados el 18 y el 22 de enero.



La espera terminó para el "Juve" y es hora de despegar del fondo de la tabla. Hoy será el primer paso.