GEPU comenzó el año con una gran victoria

En el primer partido de 2020, GEPU demostró por qué es el líder de la Región Cuyo en el Torneo Federal de Básquet. Recibió a San Juan en el "Emilio Perazzo" y lo superó con autoridad por 89-59. El goleador del partido fue Diego "Manteca" Prego con 22 puntos.



Con esta victoria, el elenco dirigido por José Franzi tiene un récord de 10 triunfos y 4 derrotas. Solo puede ser superado por All Boys de Santa Rosa, que tiene 9 victorias y 3 caídas. Lo interesante es que ambos se enfrentarán el próximo viernes 31 en San Luis.



En cuanto al partido ante el elenco sanjuanino, el "Lobo" tomó las riendas del juego desde el inicio mismo. En el primer cuarto sacó un margen de 7 puntos (26-19) que le permitió manejar el desarrollo con mayor tranquilidad. Ya en el segundo parcial, la diferencia se amplió a 14 tantos y se fueron al descanso 48-34.



GEPU definió el duelo en el tercer cuarto cuando aumentó la brecha a 22 puntos (65-43). Eso le permitió a Franzi hacer una buena rotación en el último segmento y darle minutos a todos para sellar el 89-59 definitivo.

VIERNES

Jáchal (SJ) 83 - Junín (Mza) 69

GEPU 89 - San Juan Básquet 59

All Boys (LP) 84 - Pico FC (GP) 82

Ferro (GP) 107 - Juventud (Alp.) 85

HOY

21 Jáchal (SJ) Vs. Junín (Mza)

VIERNES 31/1

21 Juventud (Alp.) vs. Pico FC

21:30 GEPU vs. All Boys (LP)

21:30 San Juan Básquet vs. Junín (Mza)