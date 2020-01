SUBE: en un semestre hubo 31 denuncias por cobro extra

Las cifras computan el período que va de junio a diciembre del 2019. Aplicaron nueve sanciones a comercios.

Hay algunas cosas que nunca cambian. Los comerciantes de San Luis siguen queriendo sacar algún provecho económico por recargar las tarjetas SUBE, mediante el cobro adicional que actualmente ronda entre los 5 y 10 pesos. Esta práctica ilegal generó más de treinta denuncias en el último semestre de 2019, que implicaron nueve sanciones para distintos comercios puntanos.

Según un informe de SUBE, desde junio a noviembre del año pasado (aún no hay datos procesados de diciembre), se registraron un total de 31 reclamos formales en San Luis por comercios que cobran un dinero adicional por la recarga de la tarjeta utilizada para viajar en el transporte público. Tras hacer las verificaciones correspondientes, se procedió nueve veces al bloqueo de terminales, de los cuales seis fueron por 72 horas, que es la sanción mínima.

La gravedad de los castigos varía según la reincidencia en la falta que cometa el comercio. El máximo es seis meses y si a partir de ahí vuelve a cometer la infracción se le suspende de forma definitiva el servicio. Dentro de los negocios sancionados hubo un bloqueo por 96 horas y dos por 168. Esto quiere decir que pese a saber que es ilegal y que hay denuncias y castigos, los comerciantes no paran en su práctica.

El justificativo en los negocios es siempre el mismo. Dicen que se ven obligados a cobrar el plus porque la recarga de la tarjeta no les deja ganancias y que, además, implementar el sistema requiere gastos mensuales. Si bien el servicio de SUBE es opcional para los locales, desde un comienzo siempre se vio como un atractivo extra para ganar clientes que al recargar la tarjeta podían realizar alguna compra más, pero afirman esto ya no sucede tanto como se preveía. También pasa que por la recurrencia, muchos clientes ya tienen incorporado que deben pagar unos pesos de más.

"El cobro adicional en la carga y compra de la SUBE es ilegal. Está establecido por una resolución de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). Siempre pedimos a los usuarios que utilicen nuestros canales para realizar las denuncias para que podamos accionar frente a esta situaciones de abuso al consumidor", manifestó Gloria Reyes, representante del departamento de comunicación del organismo.

Los canales para realizar las denuncias son las redes sociales oficiales de Twitter y Facebook que tiene SUBE, por teléfono al 0800-777-7823 o por la web en www.argentina.gob.ar/sube. En todos los casos requieren que el usuario facilite la dirección del local y el ticket de la compra.

Para recargar el saldo, la ciudad de San Luis y alrededores (Juana Koslay y La Punta aportan dos negocios más) tiene actualmente 271 comercios habilitados, una cifra que está en crecimiento constante a pesar de que ya hay alternativas online como Mercado Pago.

Reyes agregó: "Los usuarios tienen una opción de carga autónoma, que es la carga electrónica. Esta no cobra adicional, es decir, que si se carga 100, se paga 100. Se puede hacer desde el celular, computadora o cajero automático y luego acreditarla en una Terminal Automática, o en Conexión Móvil o en la app Carga SUBE directamente en el smartphone. Incentivamos los medios electrónicos porque es más fácil y práctico.

En este sentido vale recordar que continúa en desarrollo SUBE Digital, con lo cual buscan que las personas puedan abandonar el plástico para usar únicamente el celular. Tanto la consulta de saldo, el pago en los medios de transporte y la carga se podrá realizar desde el dispositivo, que permitirá la asociación con una tarjeta de crédito o débito para automatizar las cargas. En el organismo nacional estiman que esto estará disponible a fines de este año.