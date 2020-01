Festivales sin patrones

Tenés que ser soltera. Joven. Medir más de un metro setenta. No tener hijos. Pesar por debajo de lo que la balanza te muestra. Si tus ojos son claros, mejor. No estrías, no celulitis. Vello imperceptible o nulo. Lolas turgentes, cola firme. El mandato dice que tenés que ser así. Es la belleza que la generalidad de la sociedad impone. Los "estándares" que el verano evidencia con más fuerza porque los cuerpos se exhiben más.

La provincia, a repetición de lo que sucede en el país, tiene un ajetreado calendario de festivales. Encuentros folclóricos y populares para que los espectadores compartan música de famosos y desconocidos, bailen al pie del escenario y prueben comidas típicas. Hasta ahí, lo agradable y divertido de los festivales.

Hay organizadores decididos a no entender los signos que muestran que el mundo está cambiando. O, lo que es peor, no les interesa escuchar. Son quienes incluyen en las grillas las elecciones de reinas y/o representantes de sus festivales. En algunos casos disimuladas como "embajadoras" o "paisanas", pero con el mismo proceso de selección y exigencias. Joven, flaca, soltera, sin hijos y varios etcéteras.

Candelaria buscará su séptima reina del Melón en febrero y Santa Rosa organizó una fiesta exclusiva para elegir a su "miss", a quien le propone vivir "nuevas experiencias" (sic). En Quines intentaron ir tras la reina del "Pastel criollo, el mate y los artesanos", pero la presión social, ejercida fundamentalmente en redes, hizo cambiar el rumbo y suspendieron la elección.

Más muestras de este verano hubo en San Francisco, que hace unos días consagró a su soberana y este fin de semana haría lo mismo el 22º Festival del Labrador en Villa de Praga (aunque el afiche dice "reyna").

Pese a que las voces de rechazo a este tipo de elecciones van en aumento, y en general se camina hacia la erradicación de los mecanismos de cosificación y manipulación sexual, pareciera que hay quienes eligen vivir en el pasado, haciendo oídos sordos a la voz de las que cada día hablamos más fuerte.

La Ley de Protección Integral a las mujeres es la 26.485 y en el inciso 5 de su artículo 5º establece que la violencia simbólica es la que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

Atentas y atentos a esa norma de 2009, desde esta Redacción, así como decidimos no publicar más la nota del primer bebé del año por considerar que ese hecho es íntimo de la madre parturienta, damos un paso más y resolvimos que no queremos más en nuestras páginas aquellos festivales donde se haga competir a mujeres entre sí, solo por su presencia estética. Las reinas no serán noticia, pero tampoco el entorno donde se promueva una elección que consideramos, cuanto menos, condicionante de un estereotipo de belleza.

Por más festivales sin falsos modelos de belleza.