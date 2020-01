Aseguran que el 75% de los conductores usan el cinturón

De a poco los buenos hábitos a la hora de manejar se van incorporando. Según indicó Sergio Quiroga, a cargo de la Policía Caminera, en esta temporada un 75% de los conductores y acompañantes llevaban puesto el cinturón de seguridad en los distintos controles que se llevaron adelante en las rutas provinciales. “Estamos en un 75% cubiertos, ese otro 25% tienen infracción con aquellos conductores que no llevan el cinturón colocado, pero hoy es una de las infracciones que menos se da”, aseguró. “Lo que a nosotros nos puede llegar a complicar es la costumbre. Al principio como ciudadano costó colocarse el cinturón, pero ha cambiado. La persona joven ya lo trae incorporado” argumentó.

Quiroga recordó a su vez que los niños deben ir en los asientos traseros y en el caso de ser bebés, en una silla especial. El valor mínimo de la multa por esta infracción es de 900 pesos. Donde también cambió la tendencia fue en la colocación del casco, ya que también han quedado dentro de las infracciones que ya no encabezan el ranking.

Un problema que ha comenzado a aparecer es el exceso de personas por vehículo. “En este período que tiene que ver con los viajes, recorrer la zona serrana, hay familias que van con más del número que corresponde a los cinturones”, apuntó. Esto también se ve en las motos, donde llevar más de dos personas se considera una multa grave que puede llegar a costar 5.400 pesos. “Cuando comience el ciclo lectivo hay que ver que pasa. Es donde más tránsito hay, donde más generalmente llevan a los nenes a la escuela”, advirtió.

La mayoría de las infracciones en el verano se dieron por las luces bajas no encendidas y la presentación de la licencia de conducir en formato digital. “Con los nuevos sistemas de los vehículos que son automáticos, a veces les dan arranque y se prenden, y ese es un problema que tenemos”, describió.

Luego le sigue la dificultad a la hora de presentar la licencia de conducir de manera online. “Donde se hace control a veces no hay posibilidad de señal móvil, entonces no te pueden mostrar nada. Lo mejor y más importante es tener el físico. Dicen que no quieren llenarse de papeles, pero es una simple licencia, una tarjeta verde y un seguro”, justificó.

Las últimas estadísticas disponibles a nivel nacional, de 2016, muestran un cambio. Un mapa interactivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial marcaba que San Luis estaba entre las provincias con menos cantidad de personas con sus cinturones puestos en el país con un 29,4%, solo por encima de Santiago del Estero (28,7%), Tucumán (28,5%), La Rioja (26,2%) y Formosa (20,1%). En ese relevamiento Mendoza tenía el mejor promedio con 67,5%, seguido por San Juan (61,3%) y La Pampa (56,3%).

Obligatorio en larga distancia

Desde octubre del año pasado, el Ministerio de Transporte estableció la obligatoriedad del uso del cinturón en los micros de larga distancia. Según la resolución 149/2019 publicada por el Boletín Oficial, las empresas tendrán que cumplir con algunas condiciones como verificar que los pasajeros los usen, la entrega de una cartilla informativa y si cuenta con un sistema de pantallas, un video con instrucciones de uso.

La resolución establece un plazo de seis meses de implementación, por lo que habrá tiempo hasta abril para que las empresas se pongan al día. A su vez las unidades cero kilómetro deberán tener cinturones de tres puntos retráctiles.





Las multas por manejar alcoholizado, puede pagarse de $5.400 a $18 mil.

Estadísticas del “Operativo Verano”

En un mes hubo más de 150 tests positivos de alcoholemia.

Hasta el 18 de enero y con poco menos de un mes en funcionamiento, el “Operativo Verano” de la Policía de la Provincia arrojó que 160 automovilistas de un total de 1.081 revisados dieron positivo en el control de alcoholemia, lo que da un promedio de uno cada siete conductores con más alcohol de lo permitido en sangre en las rutas provinciales.

La edad de los infractores fue de los 21 a los 50 años, con un incremento del sexo femenino.

La mayoría de las retenciones ocurrieron en la horquilla de Potrero de los Funes y el ingreso a la ciudad, en lo que se conoce “como el retorno a San Luis”. Las multas por manejar alcoholizado dependen del grado de ebriedad y van de los 5.400 a los 18 mil pesos y el límite permitido es de 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre.

La Policía también revisó 105.135 vehículos, de los que retuvo 112. Las razones fueron porque los conductores no pudieron retirar los vehículos por estar alcoholizados, por falta de documentación, prohibición de circulación y no estar en condiciones.

Se revisa la chapa patente, la numeración del motor, el chasis, la iluminación y que lleve el cinturón de seguridad, además de la documentación en regla como el seguro y la licencia de conducir.

Además, identificaron a 370.751 personas, de las cuales una fue detenida por pedido de captura por estafas reiteradas. A los habituales controles fijos, la Policía hizo despliegues sorpresa en destinos y eventos turísticos como el Parque La Pedrera, Nogolí, El Trapiche, el Corredor de los Comechingones y la zona de Potrero de los Funes. El operativo durará hasta marzo, con 500 efectivos y 50 vehículos.