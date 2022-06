En los años que lleva al frente de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, al comisario mayor Sergio Quiroga le tocó ver de todo, incluidos los cambios de tendencias. Por ejemplo, explicó que en el último tiempo aumentó la cantidad de mujeres alcoholizadas al volante y que hoy en día ese número casi se equipara al de los varones.

También que el común denominador en la mayoría de los operativos es la agresividad con la que reaccionan los conductores ante el control, la mayoría de las veces verbal, pero en ocasiones hasta física, y que hoy en día ya no hay un horario determinado para beber alcohol.

“Lo que más preocupa son los casos de gente adulta que no va sola, sino que llevan a la familia. Uno no dice que no compartan un momento grato, pero deben ser conscientes que no solo son responsables por ellos mismos. Subirse a un auto con un grado de alcohol que no te permita ser consciente de tus reflejos, llámese imprudencia o negligencia, es poco amor al prójimo”, opinó.

“Desde nuestro lugar uno piensa que la sociedad anda jugando a las escondidas con la Policía, y me parece que eso tiene que cambiar porque denota inmadurez a nivel social. La sumatoria del uno más uno hace una comunidad, y creo que como comunidad estamos fallando porque no debiera ser necesario que el personal policial los esté persiguiendo”, sumó.

Quiroga tiene a cargo cinco Departamentos Viales que abarcan toda la provincia e incluyen a los 14 puestos limítrofes del territorio puntano. Su jurisdicción abarca a todas las rutas y caminos nacionales y provinciales, mas no los ejidos urbanos que por la autonomía de los municipios son controlados por cada comuna.

“Los operativos de control se hacen las 24 horas dando cumplimiento a órdenes de servicio o memorándum de la Dirección General de Operaciones”. “En la rutina diaria se controla a todo tipo de vehículos, no solo particulares: se hace en camiones de transporte de carga, camiones de ganado en pie, etc. En cierta manera no discriminamos a qué vehículo se le hace, es a todo lo que transita”, explicó el policía.

En enero, los efectivos realizaron 7.777 pruebas de alcoholemia, detectaron a 398 conductores alcoholizados y secuestraron 140 vehículos; en febrero esos números fueron 8.704-87-48; en marzo, 7.745-82-44; en abril, 7.735-82-51; y en mayo, 7.618-90-64.

Para interpretar esas cifras, dice Quiroga, hay que tener en cuenta que en vacaciones el clima propicia no solo más juntadas y reuniones, sino también mayor circulación, sumado a que es una época de mucha afluencia turística.

En invierno la circulación se reduce en casi un 70%, pero entre los pocos vehículos que circulan se siguen detectando casos positivos, por lo que podría inferirse que el índice de positividad en realidad no varía mucho.

