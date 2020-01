Preparar una materia puede costar hasta 4.500 pesos

Llega febrero y con él, la pesadilla de tener que interrumpir las vacaciones para comenzar a buscar ayuda y ponerse a estudiar. Según un sondeo que realizó El Diario de la República, este año preparar una materia puede llegar a costar unos 4.500 pesos. Los profesores particulares cobran entre 200 y 300 pesos la hora. En un instituto, una hora y media vale 750.

Laura Guevara, encargada del Instituto Alfa, comentó que la semana pasada empezaron a concurrir los alumnos. Las materias más comunes por las que suelen ir son Matemática, Física y Química. Precisó que algunos padres son precavidos y llevan con anticipación a sus hijos, mientras que otros lo hacen a último momento.

Guevara expresó que cada vez son más quienes se llevan varias asignaturas juntas. “Tenemos un alumno que tiene diez materias para sacar y solamente puede pasar con tres. Es complicado estudiar todos los programas completos o cuatrimestres”, contó.

Sobre el método de trabajo, dijo que las clases son individuales y tienen una duración de una hora y media; el costo es de 750 pesos. “Para preparar una asignatura completa, como mínimo necesitaría ocho clases. Si el contenido es menor, con seis andaríamos bien”, precisó la encargada. Manifestó que, debido a la inflación, el año pasado luego de 12 años tuvieron que modificar los valores, ya que cobraban 600 pesos.

Para que los padres estén seguros de que su inversión dará frutos, el instituto se encarga de mantenerlos al tanto. En caso de ser necesario, les avisan si su hijo avanza o no. “Siempre les comunicamos lo que sucede. No vamos a cobrar cuando vemos que el chico no pone de su voluntad para aprender”, detalló Guevara, quien explicó que a los estudiantes se les pide que guarden los teléfonos en sus mochilas y solamente los usen en caso de que la llamada sea de un familiar.

En coincidencia, Mirian Calderón comentó que las materias que más se llevan son las relacionadas a las ciencias exactas e inglés. Sostuvo que hay padres que los hacen estudiar con anticipación, mientras que otros los llevan la última semana y quieren que aprueben. “A ese grupo le advierto que es poco el tiempo para incorporar todos los contenidos, pero si quiere le damos una oportunidad”, aclaró y agregó que para preparar una asignatura por lo menos se necesitan de dos a tres semanas.

Al igual que en el Instituto Alfa, en el caso que el alumno no ponga voluntad para estudiar se comunican con la familia. “Por lo general le ponen onda, si no, les pido a los papás que me ayuden. No vale la pena que gasten dinero cuando en realidad el chico no aprende”, comentó la maestra, quien añadió que es más frecuente que asistan estudiantes del secundario y, en menor cantidad, del primario. “Notamos dificultad en la lectocomprensión. Se llevan historia y ética; necesitan ayuda con resúmenes, sacar las ideas principales de un texto y hacer cuadros sinópticos”, especificó.

Las clases son individuales, salvo que se junten dos chicos con un mismo contenido para estudiar. El precio de la hora es de 300 pesos.

Betty Iglesias, maestra particular, precisó que a diferencia de 2019 esta temporada de estudio viene retrasada. “Algunos recién ahora consultan. No le escapamos a la crisis que vive el país”, explicó. Algo que le llamó la atención es que los alumnos cada vez acumulan más previas. “Algunos están en el último año y deben cuatrimestres de tercero, cuarto y quinto. Por lo general, sucede en las escuelas privadas. Antes esto no era posible y solo podías pasar con una sola”, detalló.

Contó que muchos de esos chicos terminan en escuelas autogestionadas o generativas, donde tienen que rendir Matemática sí o sí, pero el resto de las materias no es necesario.

Las asignaturas que más prepara son Matemática y Física. “Falta conciencia a la hora de sentarse a estudiar, como también incentivo por parte de los padres”, afirmó la docente y precisó que trabaja con grupos de no más de tres estudiantes. Sobre el costo de la hora, aclaró que es de 200 pesos y que mantiene el mismo valor del año pasado.

A preparar la mochila: El 2 de marzo comienzan las clases

En diciembre del año pasado, el Gobierno de la Provincia dio a conocer a través del Ministerio de Educación la fecha en la que inicia el período escolar para todo el territorio provincial, que será el 2 de marzo.

Además, el Calendario Escolar Único indica que las clases finalizarán el 11 de diciembre, mientras que las vacaciones de invierno, para todos los niveles, serán del 13 al 24 de julio. La medida es igual para todas las instituciones educativas de distintas modalidades y modelos de gestión, ya sean estatales, autogestionadas, generativas, digitales o privadas del territorio puntano.

Los feriados inamovibles serán el 24 de marzo, 2 de abril, 10 de abril, 1º de mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio y el 8 de diciembre. Los feriados nacionales trasladables son: el 17 de junio, que se pasa al 15 de junio; el 17 de agosto; el 12 de octubre y el 20 de noviembre, que se corre al 23 del mismo mes.

Los días no laborables serán el 9 de abril (Jueves Santo), los feriados nacionales con fines turísticos (23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre) y otras fechas establecidas por la Ley Provincial o Decretos Provinciales: el 3 de mayo, Fiesta Patronal del Santo de la Quebrada y Fiesta Patronal del Señor de Renca; el 25 de agosto, Día de San Luis y Día del Santo Patrono San Luis Rey de Francia; 11 de septiembre, Día del Maestro y el 21 de septiembre, Día del Estudiante.

A pesar de que todavía queda un mes de descanso, las familias ya empiezan a consultar precios de artículos escolares.