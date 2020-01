El kilo de palta y el de kiwi se dispararon a $350 en un mes

El vaivén en los precios de las verduras y las frutas no se detiene. En el último mes los protagonistas de una escalada de aumentos fueron el kiwi y la palta, que llegaron ambos a costar 350 pesos el kilo. Los comerciantes manifestaron que ahora o descargan muy poco o directamente no compran estos productos, porque por el precio sus clientes no los consumen. También observaron que las verduras de hojas verdes como la lechuga, la cebolla de verdeo, la acelga y la rúcula sufrieron un incremento porque las sequías quemaron las cosechas de Mendoza. Otro agravante al problema del aumento de precios es que la mayoría de estas frutas y verduras son importadas de Chile u otros países a valor dólar.

El Diario recorrió tres de las verdulerías más importantes del centro de la ciudad para comparar el valor del kiwi y la palta. Los precios de ambos comestibles oscilaron entre los 280 y los 350 pesos el kilo. Aunque aseguraron que suelen tener los productos, en un solo local había palta y en otro distinto, kiwi. Otra comerciante manifestó que directamente no descarga ninguno de los dos porque la gente no los compra.

Los verduleros teorizaron acerca de este subidón de precios. Osvaldo Castillo, dueño de "La Orgánica", en Juan Gilberto Funes (Ex Julio A. Roca) y Maipú, justificó: "Todo empezó hace tres o cuatro meses, cuando fue la explosión del precio del dólar, esos productos son importados y el peso nuestro quedó muy por debajo, y como esos productos son en dólares los precios se dispararon. Una cajita de 10 kilos de kiwi o palta nos cuesta 3.000 pesos. La banana que la traen de Ecuador sale 500 pesos la caja, porque estamos en temporada, pero llegó a estar a 1.500". Aunque no volvió a tener su precio "normal", Castillo afirmó que llegaron a vender el kilo a 150 pesos antes de Navidad. "Ahora está entre 80 y 100 pesos, pero siempre se mantuvo en 40", comentó.

Marcelo Barroso, dueño de "El Señor de la Quebrada", ubicada en avenida España y Lafinur, dijo que en su verdulería el kiwi y la palta llegaron a los 280 pesos. Coincidió con su par en que el precio aumentó porque los productos son importados. "Además, en esta época es más caro. El pomelo también viene de Chile y está en 150 pesos", comentó.

"Hace como 15 días que empezó a subir la mercadería y llegó a un 40 por ciento más de lo que valía. Otros productos en los que vimos un incremento fueron las verduras de hojas verdes como el verdeo, la lechuga, la acelga, la espinaca y la rúcula. Esas llegan de Mendoza y por la sequía se quemaron. El kilo de lechuga costaba 80 o 100 pesos, hoy alcanzó los 120 pesos", expresó.

Sin embargo, observó que algunas frutas como el durazno, la manzana y la banana bajaron sus precios. "Como estamos en plena temporada, el durazno hoy cuesta 80 pesos y la banana también. Esta está entrando de varios lados: Bolivia, Paraguay, Ecuador, Chile y también hay de Argentina, por eso bajó, hay mucha competencia", remarcó.

En "Mire y Compare", ubicada en Pringles y Mendoza, la encargada Nora Gelpi explicó que no traen ni kiwi ni palta. "Está en 2.900 pesos la caja de 9 kilos, entonces lo tenemos que vender entre 320 y 350 pesos el kilo. Y el kiwi sale lo mismo", señaló.

"Estaba a 200 o 220 pesos, luego se fue a 250 y después se disparó. Ahora una sola palta te puede costar 50 pesos. Hace un mes que viene subiendo sin parar no sabemos porqué, a veces te dicen que es por la sequía o por las plagas, pero ahora por qué subió, no sé", cuestionó. Con respecto a las hojas verdes coincidió con sus colegas verduleros en que sufrieron un incremento, para ella fue del 40 por ciento.

Agregó que el resto de las verduras como la papa y la cebolla mantienen sus precios y el tomate hace tres semanas que está estable. "Las frutas de estación también están en buen precio. Tenemos las naranjas a dos kilos por 50 pesos o 4 por 90. La manzana sale también dos kilos por 50 y la sandía está a 15 pesos el kilo", contó.

Pero ante este panorama la pregunta es: ¿Por qué consumimos verduras y frutas extranjeras? Castillo explicó que en Argentina comemos todo el año los mismos productos. "Traemos verduras de otros países porque no da el clima para producir todos los productos en cualquier época. Por ejemplo, el árbol da la fruta en abril y mayo, y después no hay", expresó.

"La solución sería comer las frutas de estación porque por ahí te encontrás con lechuga a 200 pesos el kilo y un kilo de tomate vale 10 pesos, y después se dan vuelta las cosas y vale 200 pesos un kilo de tomate y la lechuga 10. Lamentablemente, tienen su temporada y el que quiere comer todo el año lo tiene que pagar", concluyó.