Las nuevas fobias tecnológicas

La tecnología llegó para simplificarnos la vida, pero también trajo consigo nuevas fobias. Esta nueva forma de vivir el día a día, donde todo pasa por lo digital, generó miedos antes inexistentes, hoy muy arraigados al ser humano.

Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor muy fuerte e irracional a algo o alguien que representa poco o ningún peligro real. Cooltura te muestra un pequeño listado que incluye algunas muy frecuentes y otras que parecerán bastante ridículas, pero hay gente que realmente las padece.

La tecnofobia es, quizás, una de las más comunes. Esta fobia incluye a todas las tecnologías en general. Las personas que la sufren tienen miedo a no saber cómo usar lo digital y no están abiertos a aprender para adaptarse a los nuevos tiempos. Esto puede producir otros trastornos dado el ritmo frenético con el que ven avanzar a la tecnología.

En general les sucede a personas de edad avanzada.

Hoy en día salir de casa sin el celular es un drama, porque el teléfono se volvió una herramienta de trabajo. Mientras para algunos no es tan grave, otros lo pueden sufrir de verdad. La nomofobia es el miedo a no poder interactuar con el celular en el momento que uno desee. El saber que no puede usarlo genera situaciones de estrés y ansiedad en la persona.

Similar a la nomofobia, pero relacionado a la conectividad, está la fomofobia (fomo por las siglas en inglés de Fear of Missing Out, o temor a perderse de algo en español). Para muchos no basta poder abrir e interactuar con el teléfono, porque sí o sí necesitan tener algún tipo de conexión para no perderse de nada, ni un mensaje de chat o una noticia que está pasando al otro lado del mundo.

Yendo a las que pueden parecer más raras está el miedo a entrar a las redes sociales. Quienes lo padecen, lo hacen porque buscan los perfiles de amigos y familiares y comparan su vida con la de esa otra persona, con un permanente complejo de inferioridad que siempre les genera sufrimiento y envidia. Otras curiosas son las fobias a tomarse selfies y a hablar por teléfono, dado por el nuevo contexto de comunicación en internet, en lo que casi todo pasa por el chat.