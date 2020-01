"Quiero funcionarios que generen ideas innovadoras"

Dejó el Programa Frutihortícola para hacerse cargo del Ministerio de Producción que engloba campo e industria. No hizo muchos cambios, pero está dispuesto a acelerar en todos los rubros.

Juan Lavandeira recién se está acomodando a su nueva función como ministro de Producción y se nota. Son muchas las tareas que se suman en su mente y, por supuesto, también los papeles que se van acumulando en su escritorio.

Producción es un ministerio grande y complejo, que abarca el campo y la industria, pero con ramificaciones que alcanzan a San Luis Agua, Sol Puntano, la ex Cosafi y la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) ovina y caprina, entre otras iniciativas que ponen a San Luis a la cabeza en materia de innovación y políticas de largo plazo para ayudar a los productores de todos los niveles.

Mucho para una sola mente, por eso Lavandeira —que conoce el paño porque viene del Programa Frutihortícola y, antes, del que se encarga de combatir la mosca de los frutos— se tomó su tiempo para armar un equipo a su medida con el cual sentirse cómodo. Y, sobre todo, poder confiar que sus decisiones van a ser ejecutadas tal cual las planeó.

—¿Es de delegar o le cuesta?

—No me cuesta, estuve más abajo en el escalafón y sé que los jefes de programa necesitan cierta autonomía y la confianza de quien está a la cabeza de todo. Por eso también pensé mucho antes de confirmar a mis colaboradores. Necesito saber que lo que yo les pida se va a cumplir sin que tenga que estar encima de todo.

—¿Le sorprendió la designación?

—Mucho, la verdad que no me la esperaba. Iba en ojotas a comprar alimento para mis perros cuando recibí el llamado de que el Gobernador quería verme. Fue una linda sorpresa.

—¿Y qué le pidió?

—Primero me preguntó si aceptaba el desafío, y por supuesto le dije que sí. Entonces me pidió que todo lo que ejecute sea pensando en los más humildes y en San Luis. Es un ministerio que abarca muchas áreas, pero en todas hay que buscar el bienestar social.

—¿Es complicado pasar de tener compañeros a ser el jefe de ellos?

—Fácil no es, ya me había pasado en el programa Mosca de los Frutos. Por eso tomé recaudos, como rodearme de gente de confianza. Igual conocía a la mayoría, entonces me resultó más sencillo tomar algunas decisiones importantes, que de todas maneras fueron difíciles porque debí prescindir de algunos. Armamos un equipo joven y con ganas de trabajar, que es la línea que baja la jefa de gabinete, Natalia Zabala Chacur. Son funcionarios proactivos, busqué que se sientan cómodos en el lugar asignado y sobre todo que generen ideas innovadoras.

—El Ministerio de Producción abarca el campo y la industria, que pareció relegada en el último tiempo. ¿Va a darle realce a esa área?

—Sí, por supuesto, la industria es una de las caras de San Luis para dar a conocer a la Argentina y el mundo. Estamos en el corredor bioceánico, en un lugar estratégico, necesitamos potenciarnos. Conocía a Paulino (Gómez Miranda, jefe del Programa Industria) de chico, es el típico ejemplo de lo que se busca. Porque es joven y ya tiene gran experiencia en la gestión.

—Y en Producción Agropecuaria eligió a alguien que, como usted, también venía de abajo en el ministerio…

—Sí, Agustín Martínez siempre me pareció un tipo muy trabajador, tiene perfil agrícola y convicción. Me pareció que era el momento de un ingeniero agrónomo para ese programa, que hasta ahora manejaban los veterinarios, quienes de todas maneras siguen con funciones importantes.

—Ya tuvo una reunión con los dirigentes rurales. ¿Cómo será la relación con ellos?

—Tiene que ser la mejor, con buen ida y vuelta. En Industria tiene que pasar lo mismo. Acá van a tener las puertas abiertas todos los que quieran invertir y trabajar por San Luis.

—¿Cómo imagina el día a día de la gestión? ¿Le gusta salir o prefiere resolver desde la oficina?

—Si puedo salir, salgo. Ya lo estoy haciendo por el ministerio, recorriendo oficinas y hablando con los empleados y funcionarios. Y también quiero comenzar a recorrer campos e industrias. En la primera semana me volvía loco por ir a entregar bandejas hortícolas, pero me hicieron ver que ahora tengo otras responsabilidades. Voy de a poco.

—¿Qué papel tiene reservado para San Luis Agua?

—Quiero que genere cosas nuevas además de seguir brindando el servicio esencial, que es proveer agua cruda a los productores y usuarios. Por ejemplo, hacer un mantenimiento continuo de los diques. Pongo un ejemplo personal. A mí me gusta pescar, entonces quiero más presencia en los diques, buenos caminos, servicios, bajada para lanchas, cosas que hasta hoy faltan. Eso va a generar turismo, lo mismo que una buena infraestructura y un control de las actividades.

—¿A Carnes San Luis qué le agregaría?

—Una comercialización que asegure un servicio continuo, y abrir más canales de venta en el interior. Mucha gente de los pueblos me pregunta cuándo van a poder comprar las bandejas de carne puntana. Y, además, estoy pensando en armar mercados itinerantes junto con Sol Puntano, pero hay que hacer una buena difusión previa. No sirve ir al interior si los vecinos no se enteran.

—Nombró a Sol Puntano. ¿Qué planes tiene para la escuela experimental?

—Que sea mucho más que eso, debe dar diez veces más que hoy en lo productivo. Hay que incentivar a los productores, abrirles las puertas para que puedan agregar valor allí mismo. Y crecer en volumen, por ejemplo, con la fábrica de dulces. Hay que potenciar la capacidad de Sol Puntano y ofrecer canales comerciales alternativos.

—Hay dos sectores que conoce, el Plan Frutihortícola y la Mosca de los Frutos. ¿Cómo va a trabajar con ellos?

—El Plan va a seguir, se anotaron más de 50 mil familias, lo que indica el gran interés de los puntanos. Fue un éxito, y debemos ajustar las entregas porque todavía hay gente que no tiene la bandeja hortícola. También vamos a potenciar las huertas escolares en un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación. Y en cuanto a la Mosca de los Frutos, tendremos un desafío sanitario en 2021, cuando los frutales que ya entregamos empiecen a crecer y las tareas de pulverización actual deban aumentar. Tengo en mente hacer un cronograma fenológico y explicarle a la gente que si en cierta época del año no pasamos no es porque la abandonamos, sino porque sus frutales lo requieren en otro momento. Es una tarea de concientización.

—Un gran éxito desde hace un año y medio es la Feria de Pequeños y Medianos Productores. ¿Va a seguir como hasta ahora?

—En un principio sí, pero me parece importante que haya un cronograma anticipado de eventos, a tres o seis meses, para que los protagonistas se preparen con tiempo y sepan dónde van a estar las ferias. Además, quiero acompañarlos durante todo el proceso, no solo el día que tienen que ir a San Luis o Villa Mercedes. Por eso creamos el Programa Enriquecimiento Productivo, con dos ramas, una de asistencia a los productores y otra que se encargará directamente de los eventos de los sábados.

—¿Tendrá una evolución la feria? ¿Apuntará a la innovación como otras áreas?

—Sí. Más adelante, cuando todo esté bien aceitado, vamos a hacer ferias itinerantes y temáticas, que irán más allá del Parque de las Naciones o el Parque Costanera. Queremos dedicar una a la cerveza artesanal, otra a los chacinados o a los chocolates. Más productores de alimentos y menos artesanos, que tendrán un lugar propio. No me importa tanto la cantidad de puestos, sino que ofrezcan lo mejor, productos frescos, puntanos y a precios diferenciales. Y vamos a armar una radio que transmitirá en vivo todo lo que pase durante el día.

—Hablamos mucho de los pequeños productores, ¿qué va a pasar con los grandes?

—Tendrán también su espacio, como los intendentes, que son un nexo clave con los vecinos. Repito que acá las puertas estarán siempre abiertas. La idea es ayudar a la gente y los grandes productores generan trabajo, por lo que seguirán los planes de fomento para ellos, como el ganadero.

—Ahora que cambió el color político del gobierno nacional, ¿hay mejores expectativas de trabajar en conjunto?

—Por supuesto, queremos que los planes nacionales aterricen en la provincia. Tengo programado un viaje a Buenos Aires para reunirme con los funcionarios del Ministerio de Agricultura que puedan darle una mano a San Luis. Es un buen momento para que la Nación y la Provincia hagan cosas en conjunto.

—Hasta ahora San Luis Logística y el Ministerio de Producción trabajaron por separado, no se notó una vinculación a pesar de que ambos están relacionados con el campo. ¿Va a cambiar eso?

—Debemos gestionar juntos, San Luis Logística es una gran idea del gobierno provincial, pero noté que falta conocimiento. Estuve con empresarios muy importantes que se mueven en San Luis y no conocen los servicios que presta. Yo los ofrezco siempre, y quiero conocer todo lo que hacen. Por eso voy a viajar a Villa Mercedes, para verlo en persona y poder luego hablar con más conocimiento.

—¿Qué piensa hacer con los frigoríficos provinciales?

—Ya pedí que hagan un informe detallado de la situación en la que se encuentra cada uno de ellos. Sé que hay problemas edilicios y que es necesario hacer inversiones para que funcionen. A mí me da lo mismo si es a través de una concesión o la propia Provincia se hace cargo, en todos los casos voy a exigir eficiencia. Hubo ejemplos de todo tipo. El de Justo Daract está concesionado y funciona bien, en otros lados no pasó lo mismo. Ojalá los podamos manejar nosotros.

—¿Cuál es la ilusión mayor con la que arranca la gestión?

—Ayudar a los que menos tienen y ser un nexo entre privados. Quizá sea una utopía, pero imagino al Ministerio de Producción reuniendo a La Serenísima con los tambos locales para que aquellos que cumplan con las normas de bioseguridad provean la leche; y a La Campagnola con los productores de fruta para que las mermeladas tengan materia prima y agregado de valor bien puntanos. Eso sería fantástico.