"Tenemos que arrancar ganando en las dos competiciones"

Con ganas de competir ya, para borrar de la memoria las últimas dos derrotas del equipo en las últimas dos fechas del 2020 y poner el saldo en "Verde", Héctor Arzubialde y su equipo de trabajo arrancan una nueva temporada con Estudiantes con la mente puesta en luchar por cosas importantes.

Fiel a su estilo, el cordobés de Alta Gracia, se mete y les mete presión a sus dirigidos para que el arranque del equipo marque la tónica del semestre.

"Las segundas partes de los torneos son siempre las más duras, porque son las que definen cosas, entonces todos saben que no pueden dar nada de hándicap y nosotros también lo sabemos. Ahora nosotros corremos de atrás, no estamos en zona de clasificación, estamos a un triunfo de la zona de clasificación, pero hay que obtenerlo y ganar en Bahía Blanca no es nada fácil, todo lo que sea sumar va a ser importante para nosotros, tenemos que tener más regularidad que la de la primera rueda", dijo Arzubialde y fue por más: "Tenemos que empezar ganando en Copa Argentina y también en Bahía Blanca, no son cuestiones fáciles de lograr, pero si queremos estar más cerca de nuestro objetivo debemos hacerlo".

Las vacaciones fueron tranquilizadoras para Estudiantes, que cerró de mala manera un año en el que tuvo la mejor participación en la Copa Argentina de su historia: "A todos nos dolió la manera en la que terminamos la primera vuelta, porque nosotros no somos ese equipo y prácticamente tiramos por la borda todo lo bueno que habíamos hecho en un año".

Una muy buena noticia fue la llegada de su centro delantero Juan Amieva, un jugador que ya dio muestras de su rendimiento y que es, por la dificultad del mercado, una de las mejores contrataciones que tendrá el Torneo Federal A.

"Estoy contento con la vuelta de Amieva, es un jugador importante para nosotros y fue un jugador importante. Fue una lástima que se tuviese que ir, eso me ha llevado a que su regreso fuese necesaria y por suerte lo tenemos. No descarto la posibilidad de incorporar a algún jugador más que sería en la línea de volantes y así estaríamos completos. Estamos evaluando a algunos chicos que incorporamos para la pretemporada, los estamos mirando mucho también".

Para aceitar bien el funcionamiento, el entrenador del "Verde" quiere al menos tres amistosos, los tiempos parecen ser cortos para cargar tanto el calendario, pero definitivamente Arzubialde quiere minimizar el margen de error y apuesta por un arranque a toda marcha, para poder agarrar la "onda verde".