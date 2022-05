"Tenemos un buen equipo y debemos seguir potenciándolo"

Las victorias siempre dan tranquilidad, y más aún si es ante un rival de jerarquía. Y algo de eso le pasa a Estudiantes esta semana tras la victoria 3-1 ante Cipolletti, por la 9a fecha del Torneo Federal A. El doblete de Maxi Casa y el tanto de Imanol González le permitieron al "Verde" lograr tres puntos que lo acomodaron en la tabla de posiciones de la Zona 1.

"Al triunfo lo realza el rival, que venía invicto y que tiene buenos jugadores. Encima nos convirtieron primero, pero fue clave empatar rápido; y llegar al gol de pelota parada es importante porque genera confianza. Después pudimos definirlo, pero fue duro, cerrado. Son los partidos que dan confianza", señaló Héctor Arzubialde, DT de Estudiantes.

Y continuó: "De local venimos muy bien. Es nuestro tercer triunfo consecutivo y pudimos haber ganado los cinco en 'El Coliseo'.

En uno nos empataron sobre la hora (frente a Ferro de General Pico) y con Liniers el punto fue en el inicio del torneo. Creo que es el momento para ir en búsqueda de un triunfo fuera de casa, que todavía no hemos podido lograr".

—¿Qué partido imagina ante Desamparados en San Juan?



—Jugaremos ante un equipo necesitadísimo de puntos el viernes a las 21:30 y veremos con qué terreno nos encontramos porque el partido iría en cancha de Trinidad. Es un terreno ancho, pero nos comentaron que no está en buenas condiciones. "El Coliseo" tampoco está bien y creo que cuando tenemos un buen campo de juego el equipo está en condiciones de

generar mejor juego.

—¿Está conforme con el rendimiento de Estudiantes hasta el momento en el campeonato?



—Hemos formado un buen equipo y estamos tratando de ir mejorando el funcionamiento, sobre todo en algunos detalles que nos permitirán seguir creciendo. Siempre hablo con los jugadores y les digo que para crecer primero hay que querer y creer. El rendimiento del arranque no fue malo, pero no podíamos encontrar el triunfo porque no estábamos

finos en los últimos metros. Pero siempre tuvimos chances de ganar, a excepción del partido ante Sp. Peñarol en San Juan, en donde no hicimos un buen partido. En el resto de los juegos intentamos generar fútbol y a partir de ahí situaciones, que a veces no las supimos aprovechar y otras sí. Estamos en una etapa de conocimiento mutuo y crecimiento. Soy optimista pensando en lo que viene.



—Armar un plantel casi nuevo también debe haber significado un desafío...



—No fue nada fácil. Convencer a jugadores para que vengan tampoco. Hay integrantes del equipo que eran desconocidos para muchos, pero yo veo mucho fútbol y por eso los quería. Armamos un mix con muchos jugadores de experiencia y algunos jóvenes. Logramos un buen equipo que puede jugar con distintos sistemas y es importante porque lo conseguimos con un presupuesto bastante austero, tratando de agudizar el ingenio. Insisto, tenemos un buen equipo y debemos seguir potenciándolo. Quizá nos falta algo de experiencia en los delanteros porque son chicos jóvenes. Pero hay volantes con distintas características, defensores que se adaptan a varios sistemas. Arqueros de experiencia y jóvenes. Estamos contentos con el grupo que se está armando a nivel humano.



—¿Para qué está Estudiantes?

—Tenemos que ponernos objetivos cortos. El inmediato es ganar de visitante y es el momento para ir a buscar eso. Esto recién empieza, es largo. Una vez terminada la primera rueda, tendremos un panorama más claro.