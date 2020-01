Una casa y una iglesia quemadas, el saldo de un problema vecinal

Las diferencias entre vecinos del barrio Juan Gilberto Funes de San Luis han ido in crescendo en el último tiempo y tuvieron un momento crítico este domingo a la madrugada, cuando unos le prendieron fuego al departamento de otros que tienen un templo evangélico. Esa pequeña vivienda fue íntegramente tomada por las llamas, que también afectaron, pero en menor medida, a la Iglesia Apostólica Pentecostal “Manantial de vida de las Naciones”, situada al lado.

Una persona que vive en la zona, que prefirió que su identidad no se difunda, contó que si bien el barrio es tranquilo, hay algunos vecinos que desde hace algún tiempo tienen roces con los Vaquero, la familia a cargo del templo situado en la manzana 152. Los problemas, según comentó, han surgido porque acusan al hijo del medio de la familia de pastores, que tiene unos 24 años, de ser conflictivo y de insultarlos y dañar sus casas a pedradas.

Puntualmente, en lo reciente hubo inconvenientes entre los Vaquero y una gente que tiene su casa justo al frente, precisó la fuente. Indicó que el pasado 31 de diciembre, un hombre de esa familia le quebró el brazo al muchacho de 24 años golpeándolo con un hierro.

Sobre lo ocurrido este domingo, relató que cerca de la 1:50 de la madrugada, un grupo de personas comenzó a apedrear el departamento del hijo mayor de los Vaquero y el portón del templo. Dijo que después rompieron unas ventanas y comenzaron el incendio lanzando al interior palos con trapos embebidos en nafta.

“Según estos vecinos, vieron que la carpa de un camión de ellos, que sabía estar estacionado ahí, estaba quemada. Piensan que el hijo del medio de la pastora fue quien le prendió fuego; no sé si es verdad o no, no sé decirlo”, aclaró.

El hijo mayor de los Vaquero, el que reside en el departamento junto a su propia familia, no estaba cuando empezaron las llamas. Él, su pareja y sus dos hijos pequeños están actualmente de viaje, contó la fuente. Si bien ellos no se vieron acorralados por el fuego, ya que no estaban allí, han perdido todo lo que tenían en su departamento. Ropas, muebles y electrodomésticos terminaron incinerados.

La pastora y su esposo tienen su casa atrás, en el mismo terreno. “Ellos estaban durmiendo cuando empezó todo esto. No entendían nada”, reveló la fuente. Tampoco fueron alcanzados por las llamas, porque pudieron a salir a tiempo. “Pero recién lo hicieron cuando llegaron los bomberos y la policía, porque la otra gente amenazaba con matarlos, con quemarles todo”, narró, y agregó que la hija menor de los pastores, que tiene aproximadamente unos 12 años, tuvo una crisis de nervios.

Hubo al menos un llamado a la Policía, para avisar del incendio. “Además de los efectivos, vinieron tres dotaciones de bomberos. Pasadas las 4:30 de la madrugada terminaron de apagar el fuego”, estimó. La pastora hizo la denuncia.

El domingo a la mañana, cerca de las 11:30, la familia que habría comenzado el fuego reunió sus cosas y se fue de la casa, en la que también había improntas de pedradas. El vidrio de una ventana del frente estaba roto.