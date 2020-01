El 85% de los jubilados accedió a la tarifa social de Transpuntano

Rige una prórroga hasta el domingo para que, quienes no hayan efectuado el trámite, puedan hacerlo.

Los jubilados y pensionados de San Luis pueden ser beneficiarios de la tarifa social, medida que permite que los pasajes del servicio de transporte urbano tengan un descuento del 55%, es decir que su valor alcance los $9,90. De acuerdo a lo que confirmó el titular de Transpuntano, Claudio Grippo, el 85% del segmento de usuarios ya concretó los trámites para acceder a las rebajas. Este reordenamiento tarifario se remonta al iniciode la gestión del intendente Sergio Tamayo, cuando su equipo de trabajo advirtió dificultades en los boletos gratuitos, la suspendieron y dieron la apertura de un período de actualizaciones para el acceso a la tarifa diferenciada.

“Para renovar la información los jubilados tienen que acercarse a las máquinas SUBE, que están distribuidas en la ciudad, y colocar la tarjeta”, explicó Grippo. Ahora, para que el 15% de jubilados y pensionados restantes puedan hacer uso de los descuentos, la Sapem emitió una prórroga hasta el domingo; los trámites tienen que concretarse en las máquinas SUBE. Las que se ubican en los CMG operan de lunes a viernes de 8 a 14 y las que están en comercios privados funcionan de acuerdo al horario de cada local.

Si los usuarios advierten dificultades en la actualización deben acercarse a la sede de Transpuntano, ubicada en ruta 3 km 0,5, de lunes a viernes de 8 a 16. Desde el lunes 13 se dará de baja a las tarjetas que no hayan efectuado las documentaciones requeridas.

Grippo señaló que la tarifa social solo debe ser utilizada por el titular de la tarjeta. “Pedimos responsabilidad a los jubilados, porque ha sucedido que se suben a las unidades con acompañantes y quieren pagarles los boletos con sus propias tarjetas. De ahora en más solo podrán hacer uso de un pasaje por unidad, es decir, pueden hacer todos los viajes que quieran, pero sin abonar boletos a otras personas”, aseguró.

Según describió es muy sencillo corroborar estos aspectos, ya que el sistema SUBE registra cada viaje.

App y recorridos de verano

En la Sapem piden que los usuarios mantengan actualizada la aplicación ‘Cuando llega Transpuntano’, para evitar confusiones a la hora de la búsqueda de información. “Sucede que hay muchas personas que no tienen capacidad en sus celulares y desactivan las actualizaciones automáticas de las aplicaciones; si la app de la empresa no está actualizada no brinda los datos correctos”, indicó Grippo.

El funcionario graficó que en el seguimiento de reclamos a través de las redes sociales, advirtieron que un usuario cuestionaba que el transporte urbano no había ingresado a su barrio; al corroborar el equipo GPS concluyeron que el micro había cumplido correctamente el servicio. “También hemos tenido otro tipo de inconvenientes, había un reclamo que mencionaba una demora de más de 40 minutos en una de las líneas, pero al verificar, lo que ocurrió fue que uno de los choferes se subió a la unidad sin loguearse, no registró su salida, entonces el recorrido no estaba reflejado en la información del GPS y mucho menos en la app”, agregó.

Por otro lado remarcó sobre los recorridos de verano. Como la demanda disminuye en comparación con la época escolar, la cantidad de frecuencias será menor.

Sanciones

Una de las dificultades que advirtió el equipo de trabajo de Sergio Tamayo al iniciar la gestión fue que algunos usuarios que tenían boletos gratuitos permitían que otras personas utilizaran sus pasajes.

Frecuencias

Demoras en verano

Línea Demora

A 27 minutos

BCG 22 minutos

D 15 minutos

E 30 minutos

E1 70 minutos

F 28 minutos

H 18 minutos

I 20 minutos

N 28 minutos

OK 18 minutos

P 25 minutos

R 30 minutos