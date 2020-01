Los puntanos se apuran para deshacerse de los billetes de $5

El 31 de enero saldrán de circulación. Comerciantes afirman recibirlos por montones durante los últimos días.

Ya sea la versión más vieja, con el saludo entre el general José de San Martín y Bernardo O'Higgins, o la más nueva, con un modelo más colorido, todos los billetes de 5 pesos saldrán de circulación a partir de febrero. A pocas semanas de que suceda, los puntanos se están apurando a desprenderse de esos papeles que abundan y parecen quemar en las billeteras. Así lo afirman los comerciantes, mientras que en los bancos, donde reciben hace meses los billetes para el cambio, aseguran que aún no ven mucho movimiento.

"Estamos manejando muchos billetes de 5 pesos últimamente porque la gente tiene miedo y se los saca de encima. Es algo que notamos mucho", afirmó Adriana Pérez, empleada de un quiosco de calle Chacabuco. Ayelén Fernández, quien atiende otro negocio de ese tipo sobre calle Mitre, coincidió: "Vemos que los clientes pagan mucho con billetes de 5 pesos, como que se los quieren desprender".

Desde el 1º de agosto del año pasado las entidades bancarias están obligadas a recibir billetes de 5 pesos para sacarlos de circulación, ya sea mediante un cambio o un depósito en cuenta. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), ya recibieron más de 50 millones de esos papeles, una cifra imponente, pero que aún se queda corta, ya que afirman que hay 459 millones aún en circulación.

"Todavía no se ve mucho movimiento y esperamos que sea más sobre la fecha, como suele pasar", afirmó Leonardo Lottini, tesorero del Banco Nación en San Luis.

La incertidumbre también pasa por la famosa moneda de 5 pesos que a pesar de que coexiste desde hace meses con los billetes, muy pocos puntanos han tenido el privilegio de poder ver una.

Se empezaron a acuñar en 2017. Es de color plateado y en el frente está representado el arrayán, un árbol autóctono de la región andina, con la leyenda "República Argentina". Del otro lado, está la flor de esa especie arbórea, acompañada del valor de la moneda, el año de acuñación y la frase "en unión y libertad".

"Hay algo en el mercado, pero no es mucho. De a poco irán llegando y a medida que suceda, el banco las pondrá en circulación como pasó, por ejemplo, con los billetes de 500 pesos. Hoy las sucursales no cuentan con mucha cantidad", señaló Lottini.

En ese sentido, para los que quieren cambiar los billetes, vale destacar que las entidades bancarias no hacen papel por moneda. Es decir que si uno lleva 100 pesos en billetes de 5, no recibirá veinte monedas, sino que probablemente le entreguen un billete de 100 o el equivalente con distintas denominaciones.

"A las monedas de 5 pesos yo no las he visto todavía y eso que trabajo en un quiosco. No sé si va a haber un faltante, salvo que las pongan en circulación a todas de un día para el otro. El problema es si no pasa, porque la gente se enoja si les das caramelos de cambio", sumó Pérez.

En el mercado dejarán de aceptarse los billetes a partir del 1º de febrero. Sin embargo, hay tiempo hasta el 28 de ese mes para llevarlos a los bancos. En los quioscos señalaron que es poco lo que se puede comprar con 5 pesos (cinco caramelos masticables, un chupetín o un puñadito de chicles), pero si una persona tiene muchos billetes, seguramente no querrá que se le pase la fecha límite para deshacerse de ellos.