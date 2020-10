Otras seis escuelas más cerca de las clases presenciales

El Ministerio de Educación de San Luis confirmó que otros 95 estudiantes de seis escuelas rurales estarían en condiciones de retomar las clases presenciales a partir del martes. Son instituciones de los departamentos Ayacucho, Chacabuco, San Martín, Belgrano y Junín. Estos se suman a los doce establecimientos que el pasado 5 de octubre abrieron sus puertas por primera vez desde que comenzó la pandemia.

Tal como lo hizo en los primeros días de este mes, el ministro de Educación, Andrés Dermechkoff, se reunió con los directivos de las seis escuelas que vuelven a las aulas. Allí se los capacitó en la aplicación del protocolo para evitar posibles contagios de COVID-19 y se les entregó kits de artículos de higiene y seguridad. El mismo está compuesto por cartelería, alcohol en gel con su dispenser y dosificadores; termómetros infrarrojos medicinales (con sus respectivas pilas y cargadores); y máscaras faciales de protección.

Las escuelas que regresan son: N° 171 “Pintor Bladimiro Melgarejo Muñoz” de Pozo del Molle; N° 165 “Ministro Julián Barroso Rodríguez” de Las Rosas; N° 186 “Granadero Juan Miguel Alcaraz" de Balcarce; N° 247 “Granadero José Doroteo Arias” de Paso Grande; N° 131 “Alfredo R. Bufano” de El Gigante y N° 393 “Granadero Juan Manuel Moreno” de La Lomita.

Entre las principales pautas a cumplir está contemplado que el ingreso y egreso de las alumnas y los alumnos sea en diferentes horarios a fin de evitar que coincidan en un mismo momento chicos de distintos niveles y divisiones. La idea es poder higienizar entre un turno y el otro.

Tal como anunció el ministro, la vuelta a clases es voluntaria. En esta etapa son solamente las instituciones rurales y de personal único (un solo docente dirige el establecimiento y dicta todas las materias). “Los chicos y docentes no deben vivir a más de quince kilómetros de la escuela, ya que no queremos que utilicen el transporte público para trasladarse, sino uno particular”, precisó.

Creo que la escuela es un punto de reunión y nada más lindo que poder volver a la presencialidad (Andrés Dermechkoff)

“Estamos muy contentos con el primer paso que dimos. Todos los días me escriben los directores para contarme cómo les está yendo y si los chicos se adaptaron a las máscaras de protección”, expresó Dermechkoff, quien destacó que algunos papás que no enviaban a sus hijos se acercaron a consultar. “Al principio, por temor, no los mandaban, pero la gran noticia es que en el transcurso de la semana ya se sumaron varios alumnos. Ellos vieron cómo trabajamos, que se respeta el distanciamiento y se les toma la temperatura en la puerta de la escuela. Se dieron cuenta que los chicos están cuidados”, manifestó.

Sobre el impacto de este regreso para los alumnos, el titular de la cartera destacó que no solo los ayuda en lo pedagógico, sino también en lo psicológico, ya que el solo hecho de estar sentado en un banco y ver a su maestro o amigos cambia la realidad. “Son niños que, en los parajes, viven monte adentro. Por ahí con los únicos que se juntan son con sus hermanos o, si tienen suerte, con algún vecino que viva cerca. Creo que la escuela es un punto de reunión y nada más lindo que volver a una presencialidad distinta. No hay recreos y la copa de leche ya no se comparte, sino que se les entrega una pequeña vianda”, dijo.

Además, hizo hincapié en la necesidad de que ninguna persona ajena a las instituciones ingrese a los establecimientos. “Se han dado casos de que intendentes o diputados han visitado estos lugares y no es la idea, ya que algunos viven en la ciudad capital y esto es peligroso. Solo deben entrar docentes y alumnos”, dijo el ministro, quien destacó que ellos hacen un seguimiento a través de llamadas telefónicas para evitar ir hasta allá.