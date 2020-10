Un jugador de Costa a Costa que vuelve a Comunicaciones

Valentín Costa, después de su paso por Rivadavia de Mendoza, donde jugó la Liga Argentina, regresa a Comunicaciones de Corrientes que se prepara para disputar la Liga Nacional de Básquet, que esta temporada por el flagelo del coronavirus se disputará en modo burbuja en la ciudad de Córdoba.

El base puntano, de 20 años, surgido de GEPU, se mostró muy feliz por regresar a una entidad donde fue subcampeón en la Liga de Desarrollo y donde disputó 25 juegos en la Liga Nacional. “Mi paso por Rivadavia de Mendoza fue muy positivo, me ayudó mucho a crecer como jugador, me tocaron vivir nuevas situaciones y pude estar a la altura del equipo. Con Comunicaciones siempre estuvimos en contacto, desde que salí del club, y bueno, con todo lo de la pandemia y las otras ligas suspendidas se me dio la oportunidad de volver y trataré de aprovecharlo al máximo para hacerme un lugar y sumar muchos minutos en cancha”, comenzó diciendo Valen.

El sanluiseño, quien ya está instalado en Corrientes haciendo la cuarentena, no ve la hora de practicar junto a sus compañeros. Es una institución que conoce y que siempre lo trató muy bien. Se siente a gusto en Corrientes y desea que llegue el momento de saltar a la cancha para aportar toda su frescura y ayudar al equipo a ser protagonista en la competencia que se disputará el mes que viene en Córdoba.

“Mis expectativas siempre son seguir desarrollando mi juego, y aprendiendo de esta nueva oportunidad, estoy en un equipo con jugadores de mucha trayectoria y quiero poder exprimir todo lo que pueda de ellos”, aseguró.

Comunicaciones mantiene la base de hace algunas temporadas y es un equipo que juega de memoria. Ariel Rearte, el DT, es muy trabajador y está en todos los detalles, Valentín ya lo conoce porque lo dirigió antes de que el puntano vaya a sumar experiencia a Mendoza.

“Todavía no hablé con el entrenador, él se comunicó con mi papá, así que cuando pueda empezar a entrenar hablaré con él. Con respecto al equipo lo importante es que mantiene la base y hay jugadores de mucha calidad, y es algo que invita a soñar con conseguir cosas importantes”, dijo.

Si bien es cierto llega a un club que conoce, siempre es un desafío encarar una nueva temporada. Valentín sabe lo que es jugar Liga Nacional, pero ahora llegará más fogueado, con más minutos en cancha, con más protagonismo, ese que ganó en Rivadavia y ahora tendrá la chance de volcarlo en el elenco del Litoral.

“Yo creo que le puedo aportar energía en el momento que me toque, e intensidad. Mi paso por Rivadavia me hizo ganar experiencia y ojalá la pueda plasmar en la cancha cada vez que me toque jugar. Es una linda oportunidad que no quiero dejar pasar”, aseveró.

El base de 1,82 metro, fanático de Boca y GEPU, que cuando era más chico también practicó tenis y fútbol, está ante una gran posibilidad. Comunicaciones se armó bien y la Liga Nacional es una gran vidriera que le puede permitir otro salto de calidad. Tiene condiciones para consolidarse en su equipo y para soñar con más. Es joven y dueño de un gran potencial. Valentín, que vive y respira básquet todo el tiempo, está listo para otro desafío en Comunicaciones, un club que lo adoptó hace tres años y en donde él se siente como en su casa.