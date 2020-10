Con una sentada, estudiantes de la UNSL exigieron más mesas de examen

Los estudiantes de la UNSL concretaron un paro de actividades para exigir más mesas de examen. La protesta se realizó antes del mediodía con una sentada en la explanada del Rectorado, donde integrantes del claustro reclamaron, al menos, un turno más para diciembre. La medida de fuerza incluyó además un “apagón” virtual y la desconexión de las clases previstas para este lunes.

Desde las redes sociales realizaron otra campaña virtual con los hashtags #QueremosRendir y #MesasYa

Tras la probación de la semana pasada, en el Consejo Superior, de un solo turno para rendir en lo que resta del año (del 16 al 27 de noviembre), los interesados expresaron su descontento con una medida de fuerza para la jornada del lunes. La convocatoria reunió a más de sesenta jóvenes que hicieron un reclamo de manera presencial con pancartas y un corte de tránsito sobre la avenida Ejército de los Andes durante unos 15 minutos.

Más tarde, los representantes de las agrupaciones estudiantiles presentaron un petitorio en cinco facultades (Psicología, Salud, Humanas, Matemáticas y Química) para que los consejos directivos traten la solicitud de incluir al menos una mesa más del 8 al 18 de diciembre.

De no conseguir una respuesta favorable, los alumnos advirtieron que recrudecerán las medidas de fuerza durante las próximas semanas.

En la sesión del martes pasado, que duró más de cinco horas, el Consejo Superior universitario fijó un solo turno de finales (del 16 al 27 de noviembre) y dos más para el año que viene, del 22 de febrero al 5 de marzo y del 22 de marzo al 2 de abril.

“Vamos a presentar una solicitud para una mesa de examen del 8 al 18 de diciembre, respetando todos los protocolos y medidas de higiene y seguridad”, aseguró Luz Eggel, la consejera superior estudiantil por la FQByF (San Luis Independiente). “Durante la pandemia se disminuyó el número de turnos, solamente cuatro en todo el año cuando generalmente tenemos diez”.

En medio de la situación que los mantiene activos en sus pedidos, Eggel busca por todos los medios conseguir más turnos. “Entregaremos el pedido en los diferentes decanatos, pidiendo una mesa más para, por lo menos, concluir el año con dos turnos de examen”.

“Con el retraso se corre el riesgo de tener un presupuesto más elevado de lo que demanda en la actualidad”, precisó Joel Vega, secretario general de la Federación Universitaria San Luis (Movimiento Sur), a quien también le preocupa el riesgo latente de una deserción estudiantil que puedan tener en las aulas. “Está en peligro la situación académica de 3.000 estudiantes que tienen la necesidad de las mesas”.

“Reclamamos que no se nos quite la posibilidad de tener más de 10 mesas de exámenes por año”, dijo Vega, y agregó: “Si no nos dan una respuesta, posiblemente la semana que viene presentemos un nuevo proyecto para la siguiente sesión del Consejo Superior”.

