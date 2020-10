Santiago Rodríguez se suma a las prácticas de Almagro

Santiago Rodríguez, el jugador de Estudiantes de San Luis, ya está instalado desde el jueves en Buenos Aires. este viernes por la mañana tendrá su primer entrenamiento en su nueva casa deportiva, el club Almagro, que adquirió sus servicios a préstamo hasta diciembre de 2021. Allí será compañero de otro puntano, el merlino Brahian Cuello.

El delantero de 23 años nacido en Arizona, en el sur provincial, está tan ilusionado como ansioso por empezar y por romperla en Almagro: “Estoy muy feliz por este paso. Almagro es un club importante, que se ve ordenado, y además en Buenos Aires está el alma de nuestro fútbol, por decirlo de alguna manera. Estoy con muchas ganas de entrenar”, explicó Rodríguez.

Santiago firmó su préstamo en San Luis y su contrato con Almagro a través de una aplicación.Viajó el miércoles por la tarde en su auto particular junto a su novia, pero la ruta y los controles fronterizos le demandaron más tiempo del esperado. Por eso no tuvo su primera práctica ayer.

“Llegué el jueves por la mañana al club, charlé con el técnico (Gastón Esmerado), pero como había tenido pocas horas de sueño, no me dejó entrenar; me entregaron la ropa del club, me explicaron el protocolo y me hisoparon. Ya mañana (por hoy) tendré la primera práctica”, detalló Santiago.

Santiago es el decimoquinto refuerzo para el equipo de José Ingenieros. Anteriormente habían arribado Gabriel Morales, Gonzalo Giménez, Tobías Moriceau, Francisco Del Riego, Gastón Blanc, Juan José Ramírez, Santiago Sendín, Sebastián Valdez, Brahian Cuello, Nicolás Ferreyra, Luis Jerez Silva, Sebastián Hernández, Gonzalo Martínez y Nicolás Romat.

Rodríguez había llegado a Estudiantes en 2015 y debutó el jueves 6 de mayo de ese año por la Primera B Nacional, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. En varios mercados de pases sonó como el candidato más firme a ser transferido. Hoy, 5 años después, llegó ese traspaso que tanto esperaba.

"Los que me conocen saben que mi sueño siempre fue ser jugador profesional, en esta categoría (la segunda del fútbol argentino) y en Buenos Aires eso se siente un poco más", expresó.

“Hablo mucho con mis compañeros de Estudiantes y el Torneo Federal A está muy complicado; parece que en el interior del país estamos por debajo de los otros y parece que serán los últimos en volver. Es una lástima porque los jugadores, entrenadores y toda la gente que vive alrededor del fútbol lo necesitan. Ojalá puedan volver pronto a jugar, porque pienso en esa gente que no tiene trabajo”, se lamentó.

El delantero se fue a préstamo y con una opción de compra, a diferencia de la transferencia de Cuello, en la que el club recibió un dinero por el 80 por ciento de su ficha.

"Tengo muchos mensajes por responder, mucha gente de mi pueblo, de La Pampa también donde jugué mucho al fútbol, y de mucha gente que me quiere en San Luis por Estudiantes, a los cuales estoy totalmente agradecido", cerró Santiago.

Con el hambre de triunfar intacto y con la alegría de volver a tener objetivos, el pibe que reclutó Estudiantes de un Intercolegial empieza a escribir otra historia en el fútbol.