Declararon policías y vecinos por el homicidio en el barrio SCAC

En el Juzgado Penal 2 continúan con las medidas para esclarecer cómo y por qué asesinaron a José Gabriel Torres, de 36 años. Hace ocho días murió por las heridas irreversibles que le provocó un balazo que recibió por encima de la clavícula, cuando transitaba por el callejón del barrio SCAC de San Luis. Este miércoles, varios testigos declararon ante el juez Ariel Parrillis. Además de los policías que hicieron la inspección ocular en el lugar del crimen, también dio su testimonio una mujer que, al parecer, estuvo allí hasta instantes antes del disparo mortal.

Ricardo Gutiérrez Esley, uno de los defensores de José Miguel Lucero, de 27 años, el único detenido que hay en la causa, hizo su interpretación de ese testimonio, mientras que Javier Rezzano, abogado de la familia de la víctima, brindó una mirada diferente sobre esa declaración.

"Hoy (por ayer) comenzaron a tomarse las primeras testimoniales y una mujer comprometió a Lucero. Es una testigo presencial del hecho. Ella estaba con Torres y otro vecino cuando salieron a comprar a un kiosco. Al regresar, la víctima tuvo un cruce de palabras con Lucero, no llegó a ser una discusión. Luego esta mujer escuchó los disparos y al salir de su casa vio a Torres malherido. Pienso que es una testigo clave, a pesar de que, cuando llegó a tribunales, fue amenazada y agredida verbalmente por otra mujer que la esperaba", le dijo Rezzano a El Diario. "Mañana (por este jueves) tendremos más testimoniales. Comparecerá la novia del detenido. Es otra testigo importante", agregó.

"Faltaron muchos testimonios. La mujer que habló dijo que no vio quién disparó contra la víctima. Estuvo en los momentos previos y presume lo que pudo haber ocurrido, pero fue clara al decir que no vio lo que pasó. Ella dijo que Lucero y Torres discutieron, pero otros testigos la contradicen", refirió, por su parte, Gutiérrez Esley.

"Recién estamos en una primera etapa, pero no hay ninguna prueba directa contra mi defendido. No hay ningún arma o prenda de vestir con sangre que lo vincule con el hecho. Con el correr de los días tendremos un panorama más claro", consideró el letrado.

Lucero, conocido en el barrio con el apodo de “Castor”, está imputado por “Homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”.

El otro defensor del sospechoso, Ricardo Gutiérrez, dijo que el mismo día del asesinato Lucero se presentó en Tribunales junto a él. “Le dije (al juez) que Lucero presumía que podía estar imputado en el homicidio, que estaba allí y que quería presentarse. Su señoría me dijo que no tenía ningún pedido de detención ni de captura, y que por lo tanto no correspondía tomarle declaración”, resumió Gutiérrez. Lucero se fue. Dos días más tarde, con la investigación en marcha, fue detenido en una casa del barrio Eva Perón, en uno de los tres allanamientos ordenados por el magistrado.