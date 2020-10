COVID-19: el uso de plasma evita que se agraven los síntomas

Uno de los tratamientos que ha demostrado eficacia para evitar que se agraven los síntomas de las personas contagiadas de COVID-19 es el uso de plasma convaleciente. Para que se pueda practicar este procedimiento, es necesario que los pacientes recuperados donen el plasma que se encuentra en la sangre. La jefa del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del Hospital San Luis, María Inés Blanchet, convoca a quienes hayan tenido coronavirus a realizar este acto solidario.

La donación de plasma tiene varias similitudes con la de sangre. Los requisitos son los mismos, solo se suma haber tenido COVID-19. Blanchet indicó que una persona que cursó la enfermedad de forma sintomática puede donar a los 14 días de haber obtenido el alta, en cambio a los que fueron asintomáticos se les puede extraer plasma a los 28 días de la PCR diagnóstica.

“Lo que pretende este tratamiento es intentar mitigar la enfermedad, colocar los anticuerpos antes de que los desarrolle el paciente para que no pase a las instancias de terapia intensiva y a una evolución grave de la enfermedad. El plasma no es para todos, es para aquellos que cumplan los requisitos de estar en los primeros siete días de la enfermedad, y que de leves progresan a un estado moderado con patologías de base. El paciente que ingresa muy complicado ya no es candidato, porque el plasma no tiene efecto. Se le brinda a través de un protocolo y con indicación médica”, explicó Blanchet.

También mencionó que hay donantes que les han extraído plasma hasta tres veces. Según estimó Blanchet, hasta el momento tuvieron más de 20 personas que donaron varias veces. “Se les han extraído entre dos a tres bolsas y han repetido la donación. Nos ha alcanzado, hay más donantes pero de todos ellos seleccionamos con base en las condiciones que deben tener”, indicó.

“Simplemente es un pinchazo en el brazo; nada más. La única diferencia es que la donación de sangre son cinco minutos o diez y la de plasma, como se conecta a una máquina, tarda entre 40 minutos o una hora. Se extrae la porción líquida de la sangre, que es el plasma, donde están los anticuerpos. Es muy bien tolerado e incluso pueden repetir la donación a las 72 horas”, explicó Blanchet.

La especialista explicó que muchas personas manifestaron su voluntad para donar, pero no tienen la cantidad de anticuerpos suficientes. “No todos tienen un alto título, que se llama a la alta cantidad de anticuerpos en la sangre. El coronavirus tiene esta característica, no todos hacen anticuerpos por eso están las reinfecciones y las segundas olas. Lamentablemente tenemos mucha gente con predisposición, pero se frustran porque tienen títulos bajos. Ese es el problema con el plasma por eso convocamos a más recuperados”, explicó.

Cuando un recuperado manifiesta su voluntad de donar, se toma una muestra de sangre que se analiza para verificar si posee la cantidad necesaria de anticuerpos; y si los tiene se procede a la extracción del plasma. “Nos manejamos con el número de teléfono 2664895277 al que pueden llamar o mandar un WhatsApp. Recibimos donantes de todo San Luis. Si están en el interior, van a algún hospital cercano, se toma la muestra, nos la envían y si tiene los anticuerpos, organizamos con el donante para que venga al Hospital San Luis”, informó.