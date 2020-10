Susana se aferra al deporte para superar el cáncer de mama

Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama y la enfermedad muchas veces es detectada a través de los controles de rutina. Eso le sucedió a Susana Pared, una mujer de 51 años que pertenece a la agrupación de corredores “Las Tortugas Running”. Finalizó las quimioterapias en plena cuarentena y retomó los entrenamientos en su casa. “El deporte me ayudó a pensar que todo esto terminaría rápido”, contó la atleta.

Todo comenzó hace un año, cuando la deportista fue al médico para hacerse los estudios ginecológicos anuales. Al realizarse la mamografía, los médicos observaron que en un seno había un nódulo. Luego de ampliar los exámenes y realizar biopsia confirmaron el diagnóstico: era un carcinoma mamario. Hasta ese momento el panorama era alentador porque la solución era extraer la sustancia con una cirugía. Pero, al poco tiempo, los especialistas tenían malas noticias nuevamente, ya que en el control posoperatorio detectaron que en la misma mama (la izquierda) había unas partículas pequeñas que se habían desprendido de lo que ya no estaba. También se habían formado unas durezas en la axila.

“Después de mucho pensar decidí atacar el problema de raíz y pedí que me saquen el pecho completo”, confesó Susana.

En diciembre de 2019 finalizó con esa parte del tratamiento, pero para combatir las células cancerígenas tuvo que someterse a quimioterapias. “Fueron cuatro sesiones que me hacía cada veintiún días, las empecé el 5 de febrero y las terminé el 14 de abril. Siempre fui muy activa y me encanta correr, yo les preguntaba a los médicos si podía volver a entrenar y me decían que no podía ni levantar los brazos. Insistí tanto que me dejaron retomar, pero con ejercicios simples y de quince minutos. Me dolía, pero me esforcé y de a poco fui haciendo más movimientos. Primero los hacía en el patio de casa porque estábamos en aislamiento social, pero cuando flexibilizaron algunos permisos volví a correr al aire libre y me volví a sentir viva. Todo el equipo de profesionales estaba sorprendido de mi recuperación”, narró Pared.

Hago todo para combatir el cáncer, la peleo. Esta es la única vida que tenemos y la voy a vivir al cien por ciento

La mujer está convencida que con la actividad física puede superar todas las dolencias y el proceso que aún no termina. “En los meses más fríos dejé de entrenar porque me tengo que cuidar mucho de cualquier virus y, sobre todo, del coronavirus. En ese tiempo de sedentarismo es increíble cómo el cuerpo no estaba acostumbrado, hasta tenía vértigo. Si estaba acostada, me daba vuelta en la cama y me mareaba hasta llegar a tener náuseas, y no se me pasaban en todo el día. Me hicieron una resonancia, pero salió todo bien. Ahí me propuse volver a correr en la calle y desde ese día no tuve más dolores”, relató la mujer.

Susana ya tiene agendado cómo continuar con las visitas a los médicos. Cada seis meses repite los estudios de mamas, los ginecológicos y las ecografías. La paciente oncológica resaltó el buen trato y contención que recibe por parte del equipo de profesionales que trabaja en el hospital “Braulio Moyano” de la Ribera.

“Hago lo necesario para combatir este cáncer que me tocó, la peleo. Hay días mejores, hay otros más 'bajón', pero esta es la única vida que tenemos y la voy a vivir al cien por ciento”, finalizó.