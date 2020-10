La nueva planta mejorará el caudal y la presión en la ciudad

Las relevantes obras hídricas anunciadas por el gobernador Alberto Rodríguez Saá fruto de un convenio con Nación significarán para los vecinos de la ciudad de San Luis un gran avance que les asegurará el acceso al agua potable. En la Municipalidad de San Luis aseguran que la inversión de $538.780.000 para una nueva planta potabilizadora mejorará la presión y el caudal en toda la capital. La nueva planta beneficiará directamente a una población aproximada de 45.000 habitantes y mejorará el suministro de otros 15.000.

La obra, denominada “Vientos del Portezuelo”, se construirá en cercanías de la Maternidad “Teresita Baigorria” y tiene como objetivo directo abastecer a la zona norte de la ciudad, permitiendo brindar prestación por gravedad a los barrios 4000 Viviendas y Cerro de la Cruz, en los que en la actualidad el suministro de agua potable se realiza mediante equipos hidroneumáticos.

La futura planta proveerá directamente a la Maternidad y a todo el sector sobre ambos márgenes de la autopista 25 de Mayo norte.

La construcción, que se realizará en dos etapas, generará 120 puestos de trabajo. En el primer tramo se proyecta dejar la planta funcional para procesar 80 litros de agua por segundo, mientras que el caudal se duplicará en la segunda etapa, llegando a los 160 litros por segundo y pudiendo duplicar a la población beneficiaria.

El proyecto para sumar una cuarta planta fue desarrollado por la Municipalidad de San Luis y se complementará con otros trabajos que se han realizado para mejorar la presión y el caudal de agua en el sur de la ciudad. El subsecretario de Redes de Servicios, Claudio Pomiro, precisó que “la nueva planta va a ser la cuarta planta en la ciudad. Ya existen las de Puente Blanco y La Aguada I y II y esta cuarta nos va a ayudar a solucionar los problemas de presión en la zona norte, donde se trabaja con estaciones hidroneumáticas y debido al gran crecimiento poblacional no se está dando abasto”.

El funcionario explicó que la obra, que será finalizada en 450 días desde que comiencen las tareas, no solo será provechosa para los vecinos de la zona norte de la capital, sino que también lo será para “el centro y el oeste de la ciudad”. Agregó que esto será debido a que no se no erogará caudal desde Aguada I hacia el norte.

Además, Pomiro explicó que se incrementará el abastecimiento en la zona sur de la ciudad. “Ya se restauró una válvula reguladora y está mejorando la presión”, dijo.

Aseguró que la obra, sumada a la del acueducto Florida II, “es pensada para 20 años, donde la ciudad tendría que dejar de tener problemas de agua”.