¿Zombies en San Luis?: Mariano Medina presenta "Corre, boy"

¿Y si un apocalipsis zombie llega a las calles de San Luis y los seres nauseabundos caminan entre los puntanos como uno más que pasea por la peatonal o las veredas de la ciudad? Lo imaginable es lo que escribió Mariano Medina en su cuento “Corre, boy”, que este sábado a las 22 estrenará en formato audiocuento como parte de la difusión de su libro que lleva el mismo nombre. La transmisión será a través del canal de YouTube “Frikibooks”.

Medina, quien es periodista de la sección web de El Diario de la República, expresó que este nuevo formato será parte de la presentación oficial de su libro en el que entremezcla el suspenso, el terror y la ciencia ficción. A causa de la pandemia, el escritor no pudo presentarlo formalmente y apeló a las nuevas herramientas para alcanzar un público más variado y digital.

Dentro de “Corre, boy” se encuentran cuentos variados con personajes de todas las formas y colores, ya sea de ciencia ficción como zombies, monstruos gigantes o alienígenas; o seres humanos capaces de cualquier cosa para sobrevivir. De los diez relatos, la historia que lleva el nombre del libro conquistó el corazón de Medina. Un relato que transcurre por las calles de San Luis y que tiene como protagonista a un joven gamer que ve cómo su juego de computadora se transforma en realidad.

No hay muchas historias de ciencia ficción que tengan como protagonista a la provincia

“Quizá para el público no sea el mejor, pero a mí me entusiasmó escribirlo y luego leerlo. Además tiene personajes que llevan el nombre de mis amigos y siento que es una especie de tributo a ellos que me acompañaron en este proceso”, contó el periodista.

No es casualidad que la historia sea presentada el día en el que se celebra Halloween. “Tendrá ese tinte tenebroso para generar un ambiente de suspenso”, agregó el escritor que se mostró muy entusiasmado por la propuesta.

Medina busca que el relato se introduzca en el oyente y que “no se pierda esa magia de la narración que te lleve a experimentar por las líneas del cuento y sentirte parte de la historia”, agregó.

La historia estará narrada por Leonardo Astudillo y grabada en los estudios de Visora, una productora de Juana Koslay que incorporó sonidos ambientales de las calles de San Luis para llevar la experiencia de escuchar un audiolibro clásico a otro nivel. “Las diferentes voces que están presentes en el relato pertenecen a amigos, vecinos, mascotas, utensilios, herramientas y hasta puertas sin aceite de lugares en donde hemos estado. Con base en mi experiencia, desde el momento en que me llamó Mariano, supe que iba a disfrutar y sobre todo divertirme en la adaptación de todo el relato”, agregó Pablo Valenzuela, encargado de la productora y la técnica del audiocuento.