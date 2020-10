Micaela Acevedo, la periodista puntana que trabaja en el Inter

Micaela Acevedo persiguió sus sueños, y vaya que los alcanzó. Con 25 años, se desempeña en el canal oficial del Inter de Milán. Es la encargada de los contenidos para Sudamérica. Cuando decidió irse a Europa era por cuatro meses, pero lleva tres años y está consolidada en su profesión. Estar tan lejos de los suyos es un constante tironeo entre sus sueños, que están en Italia, y sus sentimientos, que se encuentran en Argentina. Pero de esto se trata la vida, de tomar decisiones y de arriesgar.

Abrazó el deporte de chica. Fanática de San Lorenzo y amante del buen fútbol, se considera hincha de los jugadores más que de los entrenadores y los sistemas. Cuando terminó la secundaria en la Normal Mixta se fue a cursar Arquitectura a Córdoba, pero pronto se dio cuenta de que el deporte era más fuerte. Se mudó a Buenos Aires y estudió Periodismo Deportivo, y después hizo Comunicación Social. Comenzó a colaborar en radios, repartía folletos de una revista que se llama "Soy Cuervo"; todo valía para poder entrar a la cancha y ver a su amado San Lorenzo.

“Cuando terminé la carrera decidí hacer un viaje a Inglaterra. Quería aprender inglés. La idea era estar cuatro meses, pero en el fondo sabía que me quería quedar en Europa”, dijo. Tenía en mente forjar su carrera allá, buscar su oportunidad.

Inglaterra le abrió las puertas por 60 días. Aprendió un poco el idioma. A los dos meses se fue a Italia, quería conocer Nápoles, pero antes pasó por Barcelona para ver de cerca el "Camp Nou". Y de ahí siguió hacia Nápoles.

“Quería conocer la ciudad de Diego, me generaba curiosidad eso, así que saqué un pasaje para tres días. Ni bien llegué me enamoré de Nápoles y de la gente; si bien el primer impacto es duro, es verdad eso que en Nápoles se llora dos veces: cuando llegás y cuando te vas. Me encantó, y ahí volví a la Argentina con la idea de buscar los papeles para volverme definitivamente”. Le trajo de regalo a su mamá un imán de Nápoles. Y cuando Vivian pegó el imán en la heladera, Mica le dijo: “Ahí voy a trabajar yo”.

Con esa misma seguridad retornó a Italia. En San Luis dejaba a su papá Marcelo, a su mamá Vivian, sus hermanos Agustín y Carolina, sus sobrinos, tíos y amigos. No faltaron lágrimas en la despedida, pero el abrazo y el apoyo incondicional de los suyos fueron el motor que la empujó a seguir persiguiendo sus sueños.

Los primeros tiempos en Italia no fueron fáciles. Se complicó mucho el tema de la ciudadanía; le llevó casi cuatro meses la homologación de los papeles. Pero Micaela no se rindió. No bajó los brazos. Trabajó en pizzerías, restaurantes, bares, hasta limpiando botellas. Mientras, en forma paralela, se aferraba a sus comentarios y análisis de partidos en Twitter para que la conocieran y le abrieran una pequeña puerta para empezar. El Nápoli de Sarri le estaba peleando mano a mano el campeonato al poderoso Juventus, y con esa misma fuerza y entereza Micaela luchaba para hacerse un lugar.

“Empecé a escribirles a varios periodistas. Les comenté que estaba escribiendo sobre Maradona, que me encontraba en Nápoles y que me tuvieran en cuenta. Casi un año después comencé a participar de un programa de radio. Hablaba del Nápoli. Era una radio partidaria, pero siempre haciendo otros trabajos a la par”. Después tuvo la oportunidad de trabajar como panelista en un canal. Más tarde la invitaron a participar una vez por semana en algunos programas que se transmitían desde Milán. Era sobre fútbol internacional.

De a poco el abanico se iba abriendo y las oportunidades comenzaban a golpear en la puerta de Micaela. “Era una vez por semana, me tenía que costear los gastos yo. No tenía muchas opciones, era la forma de ganarme un lugar”.

Después de unas malas experiencias en el canal de Nápoles, decidió ponerle punto final a su estadía en la tierra donde brilló Diego y partió a Milán. “Fui sin nada. Empecé a buscar, aunque ya estaba más metida en el círculo de periodistas. Apenas llegué comencé a trabajar en un fondo estratégico italiano, más bien como secretaria y hacía comunicados, pero alejada del fútbol y mandando currículums a los diferentes equipos y medios de comunicación”.

De chica me dedicaba a mirar fútbol todo el día. El gusto por el deporte en general, sin dudas, lo forjé en casa (Micaela Acevedo)

Los análisis en Twitter eran su caballito de batalla para hacerse un lugar. Le permitían interactuar con otros periodistas y, de esta manera, se hacía conocer. Por algunos periodistas que compartieron sus opiniones llegó el gran día: el director del Inter se comunicó con ella, le dijo que les gustaba su perfil y que querían hacerle una entrevista. “Estaban buscando a alguien que se encargue del mercado su-damericano y les gustó mi perfil. Hice unas pruebas en diciembre del año pasado y quedé. Y ahora renové con ellos. Me encuentro en Inter, supercontenta”.

Poder trabajar de lo que a uno le gusta es el mayor éxito que puede conseguir una persona. Hubo y hay un montón de cosas que la hicieron dudar y por ahí tuvo ganas de pegarse la vuelta, pero pudo más su amor por la profesión. “El día a día se hace muy difícil. Hace mucho que no veo a mi familia, se complica. Hubo momentos feos. El calor de los tuyos es diferente. Hay que convivir con esa ausencia. Si una persona no sabe a qué puerto va ningún viento le va a ser favorable. Para eso, el apoyo de la familia es clave”.

Cuando le preguntan por qué eligió el fútbol, dice que es el deporte que más se parece a la vida. “Quienes amamos el fútbol decodificamos la vida a través de este deporte y quizás es por eso que gusta tanto. Dentro de la cancha es donde se ven las cosas más esenciales para bien y para mal. Te recompensa y te castiga sin esperarlo y sin merecerlo. En ese sentido, creo que refleja la vida misma”.

Hace tres años se fue y lleva una temporada consolidada en el Inter. Pero no se conforma: redobla la apuesta y va por más. Sueña con entrevistar a Guardiola y a Messi. Quiere cubrir algún Mundial y los Juegos Olímpicos, y también comentar un partido de Serie A.

La fanática de San Lorenzo que se prendía en las discusiones futboleras de los lunes en la escuela hoy es una periodista deportiva que se ganó un lugar de privilegio. Nadie le regaló nada. El esfuerzo fue y es su bandera. Es perseverante y dedicada, pero además tiene una gran predisposición para aprender en esta profesión. ¿No es esa la clave del éxito?