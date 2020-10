Retrato de una juventud compartida

Un show para recordar y para revivir. Como "Naranjo en Flor", para escuchar una y mil veces. Ese objetivo se propusieron Esteban y Julia Morgado, quienes acaban de estrenar el primer video de un ciclo con la interpretación del mítico tango, que formó parte del espectáculo "Eterna y vieja juventud", que ofrecieron el año pasado en el Centro Cultural "Néstor Kirchner", de Buenos Aires. El resto de los temas será publicado durante lo que queda del año en su canal de YouTube y en sus redes sociales.

Padre e hija conforman este proyecto musical que rememora los grandes éxitos del tango. “Le dije un día '¿y si hacemos un disquito?' Empezó a mandar unos mensajes y me dice ‘el martes que viene lo grabamos’. Mi papá es así, es muy laburador y se copa en todas”, contó Julia a Cooltura. Ella les puso la voz a los temas del disco llamado como el show. “Quería aprovechar ese embale y esa iniciativa”, aseguró Esteban, quien con veinte años de trayectoria en la música no dudó en confiar en el proyecto que le propuso su hija.

La presentación del disco fue un éxito y la idea era recorrer el país en una gira. Pero la pandemia, la cuarentena y todo lo que sucedió este 2020 obligaron a cambiar de planes. “Este es el modo que tenemos de compartir lo que fue el concierto en el CCK. Lo filmamos para tener el material. No sabíamos bien para qué, entonces ahora surgió esta idea y nos pareció muy buena”, explicó la joven, quien también integra la banda Cumbia Nena. “Es fantástico esto de las nuevas maneras de acercamiento a la gente y la posibilidad de que esto tenga esta visibilidad virtual que es extraordinaria y hace que ese video se pueda ver en todo el mundo. Para quienes estamos un poquito más grandes y grabamos discos concretos, que uno podía tocar, ha pasado todo muy rápido y de una manera vertiginosa”, señaló el guitarrista.

"Eterna y vieja juventud" fue nominado el año pasado a los Premios Gardel, lo que hace que este estreno sea más importante aún. También los motivó para empezar a trabajar en un segundo material. “La experiencia de trabajar con Julieta fue muy linda, nos respetamos mucho profesionalmente. Para mí, verla cantar y crecer es increíble”, expresó el artista, quien tiene tres hijas que siguieron sus pasos en la música. De hecho, uno de los temas del disco está compuesto por su hija Laura, quien tiene 20 años.

Los videos no tienen un cronograma específico de lanzamiento. Por ahora está "Naranjo en Flor", el primero, y de a poco seguirá el resto de los temas. “El tema con los shows virtuales es que son una buena posibilidad, pero extraño mucho el vivo. Tuve la suerte de todos estos últimos años viajar con la música con mi otra banda y eso lo extraño muchísimo. Y me hace mucha ilusión que en algún momento se pueda volver a tocar en vivo”, remarcó Julia.

Durante la cuarentena, además, ofrecieron un streaming solidario para un comedor que apadrinan, en la localidad de La Falda, Córdoba. “Además, he estado grabando muchos temas. Envié como 300 videos, hechos desde el celular, para familiares y amigos que me los pedían. Para que la gente pueda cantar en la casa. Son estos los momentos en los que uno tiene que estar apoyando a la gente que lo necesita”, dijo el artista, quien participó en una edición del Festival de Tango de Justo Daract y se llevó una muy buena experiencia. “En San Luis siempre me tratan muy bien. He ido varias veces a dar clases en una escuela de música de un amigo. Aunque no he podido pasear mucho, me hubiera gustado conocer, porque siempre viajo por trabajo”.