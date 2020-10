Las Gigantes y el primer entrenamiento de la selección después de siete meses

La Selección argentina femenina de básquetbol, Las Gigantes, se entrenó en el Cenard en la que fue la primera práctica de un combinado nacional después de siete meses de parate por la pandemia de coronavirus.

"Volver a entrenar en una cancha con mis amigas y con mi querida Selección, fue una emoción enorme”, reveló Federica Del Bosco. “Yo no llego en el estado físico que me gustaría, pero hoy no se notó nada porque sentí unas ganas distintas, una euforia, una adrenalina… Sí, una emoción que nunca había sentido".

En el citado centro de entrenamiento, hubo 13 jugadoras y en los próximos días se sumarán más para ponerse a punto pensando en el Premundial y practicarán en el Cenard hasta el 30 de octubre bajo las órdenes del head coach Gregorio Martínez.

"Emocionalmente fue un día muy fuerte. Primero porque era la vuelta del básquet oficial en el país, potenciado por estos meses de pandemia, segundo por ser justamente el regreso con un equipo mío con toda responsabilidad que eso conlleva en este momento y, no menos importante, por ser mi primer entrenamiento dirigido en la Selección como entrenador jefe. Todo muy movilizante", explicó Martínez en diálogo con Prensa CABB.

En total, hubo 13 jugadoras en el entrenamiento: Julieta Ale (Vélez), la única de la Selección Mayor (faltaron Luciana Delabarba y Camila Suárez, quienes se sumarán en los próximos días) y las otras 12 fueron de la preselección U18 que se prepara para el Premundial que se disputará entre el 6 al 12 de diciembre en Colombia.

Estuvieron en el predio: Giuliana Baccarelli, Julia Paoletta (Obras), Magalí Vilchez, Oriana Bangert, Catalina De Giorgi (Centro Galicia), Fiamma Yaciura (Berazategui), Victoria Michel, Delfina Saravia (Unión Florida), Georgina Buzzetti (Lanús), Natalia Tondi, Lucila Sampietro (Vélez) y Federica Del Bosco (ex Campobasso de Italia).

Natalia Tondi, capitana del equipo que fue bronce en el Sudamericano U17 del año pasado en Colombia, también se refirió a la parte emocional de este regreso tan esperado: "Estamos muy contentas que se haya logrado esta posibilidad de volver a entrenarnos".

"Fue una sensación hermosa poder volver a entrenar en una cancha y reencontrarnos todas después de tanto tiempo. Al principio fue raro vernos todas con barbijos y distanciadas, pero entendemos que es una forma nueva de entrenamiento que vamos a tener que acostumbrarnos por un tiempo hasta que todo pueda volver a la normalidad", contó.

Martínez dijo luego: "Fue un muy buen primer entrenamiento. Sentí muy buena predisposición, todas estuvieron atentas y concentradas. A medida que entrenemos más todas van a ir mejorando e incorporando las cosas que queremos, pero para ser el comienzo noté muchas ganas y motivación".

