Una mujer pide celeridad en la investigación por la usurpación de su casa

Problemas psicológicos que derivaron en una diabetes y en una angustia permanente. Esos son los males que padece Magdalena del Carmen Muñoz, una mujer cuya vivienda fue usurpada hace 8 años. Ella denunció ese delito, pero aún no tiene respuestas ni solución. Aunque el caso llegó a la Justicia, todavía no ha recuperado su vivienda.

Todo comenzó en julio de 2012, cuando la mujer viajó con su hijo a Córdoba para acompañarlo en sus primeras semanas como estudiante universitario en la capital de la vecina provincia. Al regresar, ya con su hijo en la Facultad de Derecho, Magdalena se encontró con la sorpresa de que le habían usurpado la casa. Intentó recuperarla, pero, según su relato, fue expulsada por la fuerza. Y para peor, hoy el inmueble figura para la venta.

Según Muñoz, fue a la Policía y radicó las denuncias correspondientes pero, a pesar del tiempo que ha pasado, la causa sigue sin mayores avances. La mujer afirma que un hombre de apellido Sosa es quien ocupó su vivienda y nunca más la dejó.

"Me fui con mi hijo a acompañarlo porque se fue a estudiar a Córdoba. Cuando volví a mi casa estaban adentro y me echaron por la fuerza. Todo consta en el expediente. Hice todas las denuncias, pero nunca los desalojaron. Ellos argumentaron que un tercero les vendió mi casa, pero la vivienda es mía. Soy la titular, el Gobierno de San Luis me la entregó a mí por ser madre soltera. Me dieron muchas ayudas con mi casa y me la quitó un usurpador. Ya no doy más, ha pasado mucho tiempo y a raíz de esto tengo serios problemas de salud", explicó.

La casa en cuestión está ubicada en la manzana 318 del barrio 131 Viviendas, al este de la ciudad capital. Según Muñoz, la causa está en el Jugado Penal 1. Desde el principio, hizo allí las presentaciones.

"No tengo trabajo. Vendo ropa para poder subsistir y así solventé los estudios de mi hijo. Él ya se recibió de abogado y yo todavía no pude recuperar mi casa", reiteró Magdalena.

"Está todo judicializado, pero no hay avances. Necesito que esto se resuelva. No tengo casa, tengo que alquilar porque ellos se metieron en la mía y jamás la recuperé. Ahora, el hombre al que denuncié ya no está en el inmueble, pero sí su pareja", comentó.

Para la mujer, lo peor de todo es su estado de salud: no pudo recuperarse de los inconvenientes que le generó la usurpación. "Ahora lucho contra la diabetes y tengo problemas psicológicos por la angustia que me causa todo esto. Solo quiero mi casa, la que me dio el Estado para vivir con mi hijo", cerró Magdalena.