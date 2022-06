Miembros de APAD denuncian que les usurparon una oficina

Miembros de la Asociación de Pro Ayuda al Discapacitado (APAD) denuncian que les usurparon un departamento ubicado en el barrio Santa Rita de Casia, que utilizan como oficina actualmente. Dijeron que una persona ingresó al domicilio, cambió las cerraduras y colocó una reja en el ingreso para impedir que puedan entrar.

"Nos enteramos el pasado jueves 16, cuando el profesor Cristian Luco fue hasta el lugar, que es precisamente el departamento C del monoblock 26. Él iba con el motivo de buscar los uniformes de nuestros alumnos para el Día de la Bandera y se encontró con toda esta lamentable situación", expresó Verónica Velázquez, la coordinadora y secretaria de la institución.

Nosotros hicimos la denuncia y todos los trámites pertinentes. Ahora está en manos de la fiscalía. Verónica Velázquez

La mujer agregó que es un espacio que utilizan para cuestiones administrativas, y también donde guardan distintos elementos de trabajo, a modo de depósito, debido a que no sienten seguridad de dejarlos en el predio ubicado sobre calle La Fortuna, ya que han sufrido varios robos en este último tiempo.

En el lugar hay documentación, electrodomésticos y materiales de trabajo.

"Allí, en nuestra secretaría y sede de la comisión directiva, tenemos toda la historia y la documentación de APAD. También hay televisores, heladeras, computadoras, materiales deportivos, y toda la parte mobiliaria que utilizábamos cuando teníamos los alumnos ahí. Esta gente piensa que porque ya no estamos con los chicos en el lugar que no es nuestro y está deshabitado, pero no es así. Es nuestro y lo necesitamos", manifestó Velázquez.

La coordinadora dijo que efectuaron la denuncia correspondiente en la Comisaría 10ª, donde brindaron declaraciones en presencia de testigos y se pusieron en contacto con un abogado. "Esta persona, supuestamente, cuenta con asesoramiento legal. Nosotros hicimos todos los trámites pertinentes, y ahora está en manos de la fiscalía. También hemos recibido un llamado del Ministerio de Vivienda, porque ese departamento fue donado por la Provincia", aseguró y añadió: "Me dijeron que me quedara tranquila, que ellos van a movilizarse desde el área y ver de hacer los trámites para el desalojo".

Desde la asociación dijeron que desconocen quién es la persona que ha ingresado al domicilio, ni tampoco cómo lo ha hecho. Y que en esta oportunidad ningún vecino vio algo ni tampoco los llamó para avisarles de algún comportamiento extraño del cual se hubiesen percatado. "Nos han llegado algunos comentarios de que podría ser el nieto de una señora que vivía en el departamento de la planta de arriba al nuestro, pero no más que eso", indicó Velázquez.

La secretaria afirmó que actualmente trabajan con unos cuarenta alumnos con discapacidad en la institución. "Realmente estamos muy tristes y dolidos. Recientemente habíamos podido recuperar gran parte de los elementos y cosas que nos habían sustraído en nuestra quinta, gracias a la ayuda de la comunidad que colaboró con la compra del bono, y ahora esto, queremos que se pueda solucionar", aseveró.