Vecinos de San Francisco piden investigar incendios forestales

Para los vecinos de San Francisco y zonas aledañas como el paraje Río Juan Gómez, el "ecocidio", la aniquilación del ecosistema, dejó de ser un término de manual y se convirtió en una realidad: las llamas de los últimos días devastaron alrededor de 972 hectáreas. En medio de la preocupación por el impacto ambiental, surgió la alerta por la integridad física, ya que aseguran que si el fuego gana terreno podría afectar, tarde o temprano, la vida de las personas. Para mitigar los efectos, un grupo de lugareños autoconvocados se reunió el domingo, bajo todos los protocolos sanitarios, y definió una serie de acciones con las que buscan que la Justicia intervenga. Algunos de ellos ya habían presentado denuncias ante la Policía.

“Junto a la doctora Jimena Guiñazú estamos elaborando una presentación donde solicitaremos que un juez se avoque a los expedientes y dé vista al fiscal para que investigue. Hay distintas denuncias de los vecinos de San Francisco que vamos a unir en una sola y pediremos la avocación a los fines de que se investiguen los presuntos delitos; no podemos decir con certeza que lo sean porque no tenemos pruebas, pero sabemos que son intencionales”, explicó el abogado Marcelo Otamendi, que en las próximas horas efectuará el trámite en la primera circunscripción judicial.

Los vecinos manifiestan su cansancio por los reiterados incendios. Hacia el 10 de agosto, el fuego consumió cerca de 300 hectáreas. Desde entonces hubo tres denuncias.

Uno de los damnificados que formalizó su reclamo en la Comisaría 14ª, Carlos Camargo, comentó que el lunes pasado, cuando se generó un foco de incendio en el dique Las Palmeras, el día no presentaba condiciones favorables al fuego, sin embargo, las llamas se esparcieron. “Fue en una zona turística, donde los terrenos han multiplicado varias veces su valor en los últimos años. No me animaría a decir que es un negocio inmobiliario, debe haber un poco de todo, pero es muy sugestivo que 14 provincias ardan y San Luis no escapó a eso. Es tan difícil hacer una evaluación de lo que sucede, se me parte el alma cada vez que veo esto”, afirmó.

Camargo remarcó que en su caso personal el fuego no ocasionó daños, pero a los dueños de algunos campos se les quemaron las hectáreas en las que tienen animales. “No se trata de sojeros, tienen animales pequeños. Ahora con el fuego el pasto vuelve de un año a otro, pero el monte donde los animales comen algarroba, chañares, tardará años en recuperarse. Necesitamos que tomen acciones, queremos campañas de prevención”, dijo.

Otamendi, por su lado, explicó que de las tres denuncias presentadas no tiene novedades. Aseguró que cuando las realizaron no remitieron el sumario al Juzgado, cuando debería haber ocurrido porque las autoridades poseen la probabilidad de la comisión de un delito.

Subrayó que, independientemente del daño concreto hacia sus clientes, los incendios “ponen en riesgo al ecosistema y las vidas humanas”. Por ello pedirán la avocación y, además, juntan firmas para hacer una presentación colectiva en la Secretaría de Medio Ambiente y Parques.

“El poder de investigación de la Policía en este caso es muy acotado, necesita de las herramientas que otorga el Poder Judicial y no las tiene. No han intervenido de oficio y los vecinos tienen miedo, tienen bronca, se destruye el medio ambiente por beneficio de unos pocos. Además estamos en octubre, todavía no vinieron las lluvias y nos queda la peor época”, manifestó.

Camargo añadió que el panorama desolador se reflejó en la noche del lunes, cuando los animales bajaron de las sierras al perilago, por temor a las llamas. “Ese es un espectáculo triste, causa muchísima impotencia. No me entra en la cabeza que pueda haber gente con esta patología de querer producir daño a algo que lo puede proteger que es la naturaleza, la sombra, el fruto; es increíble, pero es lo que sucede. No se puede hacer nada si no nos juntamos entre todos, comunidad y Estado. Se nos quema la tierra, que es el único sustento que le da esencia a la vida”, lamentó.

Acciones legales

Este martes, durante la conferencia que mantuvo en forma remota con la prensa de San Luis, el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, calificó como “una metodología política deleznable” la de provocar quemazones de manera intencional.

“Primero se apaga el fuego, después hay una guardia de cenizas; mientras, se investiga. Obviamente la prioridad de investigación vendrá después, ahora estamos con la lucha contra el fuego. Cuando podamos, evaluaremos las medidas legales o modificaciones de la legislación”, sostuvo.

Señaló que la Provincia no va a comprar aviones hidrantes porque tiene a su disposición los del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. “Son de la Nación y somos parte de la Nación, los podemos utilizar cada vez que los necesitemos”, afirmó Rodríguez Saá.