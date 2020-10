Miguel Domínguez Trío y un blues bien escondido

Cuando entendió que las cuerdas de la guitarra eléctrica combinaban muy bien con los dedos de sus manos, Miguel Domínguez encontró en el blues un nuevo refugio musical. Luego de pasar de banda en banda de rock y heavy, se topó con un ritmo que lo tranquilizaba y lo invitaba a un mundo nuevo, repleto de referentes que marcaron la historia de la música.

Este viernes, a partir de las 20, junto con su hermano Leonardo Domínguez en el bajo y su colega Diego Cavallini en la batería, el guitarrista se presentará en el Boliche Don Miranda con un repertorio de canciones que traspasa el blues contemporáneo. Los lugares son pocos y las entradas se pueden pedir anticipadas al 2664616999.

La historia musical de Domínguez comenzó en su adolescencia. Criado en una familia en la que abundaban el folclore y la música romántica, decidió romper los esquemas y llevar el rock pesado a su habitación. Al verlo tan entusiasmado, su padre le regaló su primera guitarra eléctrica, que le abrió las puertas para comenzar a ser el protagonista de aquellas canciones que escuchaba en la radio o en los discos.

“Siempre mi papá fue mi apoyo incondicional. Aunque sus gustos musicales no eran similares a los míos, me pagó las primeras clases de música, me acompañó a mis presentaciones y aplaudió cada logro que obtuve en el camino”, recordó el músico, quien siente orgullo por su familia que aún lo halaga cada vez que lo ve arriba de un escenario.

Con el pasar de los años, su hermano Leonardo siguió sus pasos musicales y se acopló al gusto de Miguel. “Logré que conozca los artistas que me gustan y le enseñé los primeros conocimientos en guitarra. Luego decidió por su cuenta comenzar a tocar otros instrumentos”, explicó el más grande de los Domínguez.

Antes de la cuarentena, ambos decidieron armar un proyecto musical e invitaron a Diego, un viejo amigo de Miguel que siempre estuvo presente en su vida para las zapadas. “Queríamos armar un trío en el que prevaleciera un solo estilo y rendirle homenaje a músicos que quizás no muchas bandas se animan a interpretar”, agregó el guitarrista.

Así nació el trío que, luego de varios contratiempos, días de encierro y ensayos virtuales, se presentará hoy en sociedad para quienes quieran rememorar las mejores épocas del blues.

Domínguez adelantó que no será un recital con las típicas canciones de blues que conoce la mayoría de los amantes del género. Al villamercedino le gusta el estilo más contemporáneo, con referentes más actuales e interpretar temas un poco menos conocidos. “La mayoría se guía por Muddy Waters, B.B. King o Robert Johnson, bluseros que son parte fundacional de la historia del blues. Pero a mí me gusta interpretar canciones que se mezclan un poco con el pop. Elegí una lista de canciones que pasa por Eric Clapton, Gary Clark o Robert Cray”, adelantó el artista, en el medio de la fusión de géneros y el ritmo tradicional.

“Cuando escuché por primera vez una canción blusera me voló la cabeza, me di cuenta que era el estilo que marcaría mi carrera”, concluyó Miguel, quien espera que su pequeño hijo de cuatro años siga sus huellas.