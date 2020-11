Para la querella, no corresponde que Rosendo sea excarcelado

Las audiencias y la producción de pruebas en la causa por la que fue procesado y enviado al Penal el suspendido senador Ariel Rosendo está frenada por estos días. La razón es que la defensa volvió a solicitar la excarcelación del legislador, pero esta vez a la jueza de Instrucción Penal 3, Mirta Ucelay, quien tiene en sus manos la investigación desde que el juez Leandro Estrada fue apartado por la Cámara Penal 1 de Villa Mercedes. Para Leticia Latini (abogada de Ivana Massimino, la expareja del político) y Gastón Yllera (representante de Smata, el gremio al que pertenece la casa que el senador habría saqueado), Ucelay debería resolver en el mismo sentido que lo hizo en su momento el juez Estrada. Es decir, debe negarle la excarcelación.

Rosendo está procesado por robo, por violar una restricción de acercamiento a Massimino y por desobedecer las medidas antiepidémicas. Sus defensores, Gustavo Reviglio y Gonzalo Estrada, habían planteado que el hecho de que su cliente haya sido procesado por robo no es impedimento para que sea beneficiado con la excarcelación, atento a que la Justicia prevé para ese delito, en el caso de una eventual condena, un mínimo de tres años de cárcel. Yllera, en cambio, entiende que eso no es así, puesto que, para empezar, Rosendo no solo está en prisión por "Robo doblemente calificado", sino también por desobedecer una orden judicial en una causa por violencia de género contra su expareja y por violar la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

Al margen de eso, explicó que también hay que contemplar "la gravedad de los hechos, el contexto de violencia de género, la entidad y la extensión del daño causado que hizo con la comisión de estos delitos y la multiplicidad de bienes lesionados".

Por el número de delitos que le atribuyen y sus correspondientes agravantes no es posible pensar que, en el hipotético caso de ser hallado responsable, Rosendo pueda recibir una condena de ejecución condicional. Entonces, si no podría ser favorecido con la libertad luego de ser juzgado y sentenciado, no debería tampoco serlo mientras tiene el carácter de procesado, razonó.

Por otro lado, el letrado sostuvo que, tal como lo había manifestado el juez Estrada cuando rechazó el primer pedido de excarcelación, "las condiciones personales del imputado y sus antecedentes hacen inferir que él podría intentar eludir el accionar de la Justicia o entorpecer la investigación" en el caso de quedar libre. "No hay que olvidar que cuando el juez ordenó su detención, Rosendo eludió el accionar judicial al internarse y, luego de exhaustivas revisaciones y medidas, concluyeron que no había elementos que motivaran que estuviera en la clínica", recordó Yllera.

Latini consideró que Ucelay deberá ser muy prudente y confirmar el fallo de Estrada, aquel en el que le negó la excarcelación, porque la primera persona que correrá peligro si el legislador es liberado es Massimino. "El mismo juez, en su resolución, cuando le denegó la excarcelación, se basó también en la perspectiva de género", señaló. "Rosendo es una persona que jamás mostró arrepentimiento. Todo lo contrario, mientras avanzó la causa creció su bronca. Entonces, él, en la calle o fuera del Servicio Penitenciario, es verdaderamente un peligro", aseguró.

"Esto no es una pavada. No es una pelea entre abogados con un político en el medio. Apenas ponga un pie en la calle va a ir en contra de Ivana, va a ir a buscarla", advirtió la abogada.