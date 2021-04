La defensa de Rosendo espera la resolución del Superior Tribunal

Pese a que el procurador general de la Provincia, Luis Martínez, es decir, la persona encargada de revisar los recursos de casación antes de que sean tratados por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), denegó el pedido de excarcelación de Ariel Rosendo, los abogados del suspendido senador esperan que los ministros de dicho tribunal resuelvan si le otorgan o no el beneficio. Para la defensa, están dadas las condiciones para que el político, investigado por "Robo doblemente calificado, desobediencia a una orden judicial y violación de las medidas antiepidémicas", sobrelleve el procesamiento en libertad. Para ellos, no existe "ni peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación".

Según Olga Allende, una de las representantes de Rosendo, el hecho de que el procurador haya denegado el pedido no es vinculante con la resolución que puedan tomar los miembros del STJ. El orden de votación será Andrea Monte Riso, Jorge Levingston, Cecilia Chada, Jorge Fernández y Diana Bernal, informó la letrada.

La defensa, que se completa con el abogado Darío Alonso, había interpuesto el recurso de casación luego de que la Cámara Penal 1 de Villa Mercedes rechazara la excarcelación del suspendido senador, en diciembre pasado.

Allende planteó no solo que, en caso de recuperar su libertad, su cliente no se va a fugar ni va a obstaculizar el accionar de la Justicia, sino que se ha dado "una situación de gravedad institucional" en el manejo de la causa que debe ser analizada. Puesto que, a su modo de ver, Rosendo jamás cometió ninguno de los delitos por los que fue procesado.

Argumentó que el legislador nunca robó en el domicilio de Smata (donde vivía con su expareja, Ivana Massimino) porque él solo fue a "sacar las pertenencias de su hija". Dijo, además, que tampoco existió violencia de género de parte de su cliente hacia Massimino. "Es una situación política grave que incluye a una menor, la hija de Rosendo, que está con el padre y no con la madre ¿De qué violencia hablan?", expresó.

Para Gastón Yllera, el abogado de Smata (el sindicato propietario del domicilio en el que se produjo el robo), el hecho de que el procurador no haya hecho lugar al pedido de excarcelación —más allá de que aún falta la respuesta del tribunal— marca que lo más probable es que los magistrados se inclinen también por el rechazo.

"No puedo adelantar lo que va a pasar porque no tengo la bola de cristal. Pero por mi experiencia, si el procurador ya dice que no porque entiende que no están dadas las condiciones para que sea tratado en esta instancia, es probable que el STJ diga lo mismo, con sus fundamentos", opinó.