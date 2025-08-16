  • Nuestras redes
SAN LUIS - Sabado 16 de Agosto de 2025

SAN LUIS - Sabado 16 de Agosto de 2025

Dolor

Murió Alberto Martín a los 81 años

Según trascendió, el actor se encontraba internado.

Por redacción
| Hace 2 horas
La noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg en la red social X. Foto: NA.

El reconocido actor Alberto Martín falleció este sábado a los 81 años. La triste noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X del Multiteatro, donde se anunció el deceso del artista que se encontraba internado.

 


"Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia", expresó el mensaje de despedida.

 


NA. 
 

 

