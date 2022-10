Ariel Rosendo: “Nosotros entramos a retirar las pertenencias de mi hija”

La Cámara Penal 2 de Villa Mercedes comenzó a juzgar este lunes por tres delitos al exsenador Ariel Rosendo, quien está procesado por "Robo doblemente calificado, por efracción y por cometerse en poblado y en banda", "Desobediencia de una orden de la autoridad judicial" y "Violación de las medidas antipandémicas".

En el primer día del debate oral, que tenía previsto la declaración de dos testigos, el exsenador del Departamento Pedernera se dirigió al Tribunal para relatar su versión sobre lo sucedido el 18 de mayo de 2020, cuando ingresó al domicilio del gremio Smata, ubicado en Italia 420, donde vivía su expareja Ivana Massimino, y lo habría saqueado junto a otras siete personas, entre las que estaba su hija de entonces 12 años.

Foto: Fer Miranda.

“Reconozco haber entrado al domicilio donde vivía en la calle Italia, con mi hija”, expresó Rosendo con la voz quebrada. Luego resaltó: “No me llevé ninguna pertenencia ni ropa personal de mi expareja, no robé nada, solamente llevé la cama y todos los insumos de mi hija”.

“Quiero expresar el dolor, la angustia, porque llevo más de dos años preso. Realmente la familia es la que sufre”, aseguró. Y recordó que su hija está con una familia sustituta.

“Nosotros entramos con un solo fin que era retirar las pertenencias de mi hija, la documentación, sus afectos. Más precisamente su mascota, al día de hoy todavía no la tiene”, remarcó.

Foto: Fer Miranda.

Sobre la violación de la restricción que le impedía acercarse a su expareja o a la vivienda de ella, aunque la mujer no estuviera allí en ese momento, Rosendo relató que su hija sabia que la mamá no vivía en Villa Mercedes desde diciembre, y añadió: “Tengo que reconocer que cometí un error, no creí en ese momento que entrando en un domicilio donde no había nadie estaba infringiendo la restricción”.

Foto: Fer Miranda

“No debí haber entrado en esa casa, me arrepiento”, reiteró el imputado sobre lo sucedido el 18 de mayo de 2020, cuando también regían las medidas antipandémicas, establecidas por un decreto nacional para evitar la propagación de COVID-19. “Fuimos, si fuimos, cometí un error. Estoy muy arrepentido”, concluyó.

El caso

Los hechos por los que está acusado el exsenador del Departamento Pedernera ocurrieron el 18 de mayo de 2020. Fue denunciado ese mismo día, procesado con prisión preventiva casi cuatro meses después y detenido finalmente en octubre de ese año.

El año pasado a finales de agosto, luego de que un tribunal rechazara un nuevo pedido de prisión domiciliaria del exlegislador, la causa fue elevada a juicio oral. Los tres delitos podrían costarle hasta diez años de cárcel.

SD.