Continúan vigentes los carnets de conducir prorrogados

La prórroga establecida por la Comuna sobre el vencimiento de los carnets de conducir con caducidad desde el 15 de febrero en adelante continúa vigente, y así será hasta que se derogue el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio en toda la Argentina. Además, el Ejecutivo municipal dará luego un tiempo extra para hacer el trámite. Esta medida fue notificada a la Dirección de Seguridad Vial de la Nación, a la Policía de San Luis y a la Superintendencia de Seguros de la Nación para que garanticen la cobertura de los seguros en caso de accidente. Mientras tanto, las oficinas están abiertas para hacer la renovación o sacar el carnet. Trabajan con turnos que se deben sacar a través del Sigem y dan 70 por día.

El subsecretario de Transporte y Registro Civil municipal, Pedro Liborio Saá, explicó que esta prórroga significa que, a la hora de hacer la renovación, aunque hayan pasado más de 90 días (tiempo límite para renovar la licencia desde su vencimiento en situaciones normales) quienes se presenten a hacer el trámite no tendrán que rendir el examen teórico y práctico.

Estamos dando unos 70 turnos por día. Solo pedimos a quienes no asistan que le den de baja en el Sigem. Pedro Liborio Saá.

"De esta disposición que tomó el Municipio a través de los decretos 180 y 250 están informados en Nación. Pero el sistema que manejan no contempla o no tiene la opción de extender estos plazos, entonces lo que hacemos es autorizar manualmente que la persona no rinda los exámenes. Donde va el resultado ponemos 'no corresponde' y listo", describió Liborio Saá.

Sobre la cobertura de los seguros, ratificó que "la Superintendencia de Seguros de la Nación está avisada de esta disposición. En la página web www.sanluislaciudad.gob.ar tenemos publicado el trámite que se debe realizar en caso de tener un accidente con la licencia vencida". En la sección "Licencia de conducir" hay una parte donde están los dos decretos —el 180 y el 250— y un documento prearmado en Word que deben completar con sus datos.

"La persona solo tiene que poner sus datos en caso de que tuviera algún tipo de accidente, para poder presentar al seguro, entonces eleva la nota explicando por qué no le pueden negar la cobertura por tener vencido el carnet y los dos decretos que lo explican", detalló.

Asimismo, aclaró que "la prórroga decimos que es hasta el fin de la cuarentena, pero legalmente está vinculada al DNU que la declaró en marzo. Mientras siga vigente ese DNU, la prórroga sigue siendo válida, una vez que se derogue, tenemos pensado extender el plazo para darle tiempo a la gente para que lo haga".

Afirmó que quien desee hacer la renovación o sacar la licencia por primera vez puede pedir turno a través del Sigem. "Lo único que les pedimos es que si no van a asistir, por favor cancelen el turno, es una opción que permite la misma plataforma, porque ese lugar se le puede dar a otra persona", subrayó.