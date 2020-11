La Primera Femenina de Fútbol reiniciará su competencia el domingo 29

La Primera División Femenina de Fútbol reiniciará su competencia el próximo domingo 29 de noviembre, con un torneo transición de 17 equipos divididos en cuatro zonas, Playoffs por el título y medio cupo para la Copa Libertadores 2021 en juego, según oficializó la AFA.

A través del boletín oficial número 5818, la Mesa de la máxima categoría confirmó que tras el receso por la pandemia de coronavirus volverá a tener acción, con un certamen exprés para intentar recuperar la competitividad.

Según el reglamento de la competencia, los equipos que jugarán son Boca, Defensores de Belgrano, El Porvenir, Estudiantes de La Plata, Excursionistas, Gimnasia de La Plata, Huracán, Independiente, Lanús, Platense, Racing Club, River Plate, Rosario Central, S.A.T., San Lorenzo, UAI Urquiza y Villa San Carlos.

En la primera fase serán tres zonas de cuatro equipos cada una y la restante de cinco clubes, donde se enfrentarán a una sola rueda de partidos.

Los dos primeros equipos de cada una de las zonas clasificarán a las instancias de cuartos de final, con el siguiente entrecruzamiento: 1° Zona A vs. 2° Zona B; 1° Zona B vs. 2° Zona A; 1° Zona C vs. 2° Zona D; 1° Zona D vs. 2° Zona C.

Esta instancia se disputará a un solo partido en la cancha del equipo ubicado en el primer puesto de cada una de las zonas, con penales en caso de empate.

En abril pasado, la AFA resolvió dar por finalizado el primer torneo profesional femenino sin campeón ni descensos y con Boca como clasificado a la Copa Libertadores que iba a ser en Chile, y luego fue cancelada.

Por esa razón, el ganador de este Torneo de Transición -tal como fue denominado- logrará medio cupo a la Copa Libertadores 2021, que dirimirá con el campeón del campeonato 2021.

NA / AFA